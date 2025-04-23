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Франция перестала принимать российские загранпаспорта без биометрии

Франция перестала принимать российские загранпаспорта без биометрии - 23.04.2025, ПРАЙМ

Франция перестала принимать российские загранпаспорта без биометрии

Визовый центр Франции в Москве больше не принимает у соискателей виз загранпаспорта без биометрии, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 23.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-23T15:51+0300

2025-04-23T15:51+0300

2025-04-23T15:51+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Визовый центр Франции в Москве больше не принимает у соискателей виз загранпаспорта без биометрии, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Визовый центр Франции в Москве теперь принимает на визы только биометрические загранпаспорта. По информации туроператоров, прием пятилетних загранпаспортов старого образца на французский шенген приостановлен с 12 часов сегодня", - сообщили в ассоциации. При этом там уточнили, что соответствующего официального объявления на сайте визового центра Франции пока нет.

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