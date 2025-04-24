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De Beers сократила добычу алмазов - 24.04.2025, ПРАЙМ
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De Beers сократила добычу алмазов
De Beers сократила добычу алмазов - 24.04.2025, ПРАЙМ
De Beers сократила добычу алмазов
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила добычу алмазов в первом квартале на 11,5% в годовом выражении - до 6,075 миллиона карат с 6,863... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T11:59+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила добычу алмазов в первом квартале на 11,5% в годовом выражении - до 6,075 миллиона карат с 6,863 миллиона годом ранее, сообщает компания на своем сайте. Сокращение производства связано с длительным периодом снижения спроса, отмечается в сообщении. Там же уточняется, что в Ботсване производство сократилось на 8,3%, до 4,572 миллиона карат, в Намибии добыча в целом не изменилась и составила 631 тысячу карат, в Южной Африке - уменьшилась на 19,2% и составила 483 тысячи карат, в Канаде - снизилась в 1,7 раза, до 389 тысяч карат. Продажи необработанных алмазов в первом квартале снизились на 3,2% год к году, до 4,715 миллиона карат с 4,869 миллиона карат в первом квартале 2024 года, выручка от продаж - упала в 1,8 раза, до 520 миллионов долларов с 925 миллионов годом ранее. Консолидированная средняя цена реализации за карат снизилась на 38,3%, до 124 долларов с 201 доллара годом ранее, что отражает изменение структуры продаж, ребалансировку запасов и снижение среднего индекса цен на алмазное сырье на 15%, говорится в отчете. Прогноз по добыче на 2025 год остается без изменений на уровне 20-23 миллиона карат, отмечается в сообщении. В 2024 году показатель составлял 24,7 миллиона карат. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет более 20 тысяч человек.
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промышленность, ботсвана, намибия, de beers
Промышленность, Ботсвана, НАМИБИЯ, De Beers
11:59 24.04.2025
 
De Beers сократила добычу алмазов

De Beers сократила добычу алмазов в первом квартале на 11,5%

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / fox17
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила добычу алмазов в первом квартале на 11,5% в годовом выражении - до 6,075 миллиона карат с 6,863 миллиона годом ранее, сообщает компания на своем сайте.
Сокращение производства связано с длительным периодом снижения спроса, отмечается в сообщении. Там же уточняется, что в Ботсване производство сократилось на 8,3%, до 4,572 миллиона карат, в Намибии добыча в целом не изменилась и составила 631 тысячу карат, в Южной Африке - уменьшилась на 19,2% и составила 483 тысячи карат, в Канаде - снизилась в 1,7 раза, до 389 тысяч карат.
Продажи необработанных алмазов в первом квартале снизились на 3,2% год к году, до 4,715 миллиона карат с 4,869 миллиона карат в первом квартале 2024 года, выручка от продаж - упала в 1,8 раза, до 520 миллионов долларов с 925 миллионов годом ранее.
Консолидированная средняя цена реализации за карат снизилась на 38,3%, до 124 долларов с 201 доллара годом ранее, что отражает изменение структуры продаж, ребалансировку запасов и снижение среднего индекса цен на алмазное сырье на 15%, говорится в отчете.
Прогноз по добыче на 2025 год остается без изменений на уровне 20-23 миллиона карат, отмечается в сообщении. В 2024 году показатель составлял 24,7 миллиона карат.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет более 20 тысяч человек.
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