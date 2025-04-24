Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты объяснили, почему возвращение в РФ иностранных авто не снизит цены - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250424/avto-857003240.html
Эксперты объяснили, почему возвращение в РФ иностранных авто не снизит цены
Эксперты объяснили, почему возвращение в РФ иностранных авто не снизит цены - 24.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, почему возвращение в РФ иностранных авто не снизит цены
"Известия", это выглядит вполне логично в условиях высоких ставок по вкладам и кредитам. Однако будет ли реальное возвращение брендов способно изменить ситуацию | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T17:18+0300
2025-04-24T17:19+0300
россия
авто
продажа автомобилей
цены на автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/49/832954944_0:203:2869:1817_1920x0_80_0_0_038b8b54bdc4b6481a8c159438f7ea10.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Многие россияне решили повременить с покупкой автомобиля на фоне обсуждений возможного возвращения известных автопроизводителей на российский рынок. Как отмечают "Известия", это выглядит вполне логично в условиях высоких ставок по вкладам и кредитам. Однако будет ли реальное возвращение брендов способно изменить ситуацию на рынке и привести к снижению цен — вопрос спорный.На данный момент ни одна из автокомпаний, ранее покинувших Россию, официально не подтвердила планы по возвращению. По информации Financial Times, глава Renault Лука де Мео допустил такую возможность, а Toyota, как утверждается, провела закрытую встречу с бывшими российскими дилерами в ОАЭ. Тем не менее, как указывают собеседники "Известий" в отрасли, все это пока похоже скорее на фоновой "инфошум", нежели на реальные действия.Эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что у большинства автопроизводителей есть потенциальные сценарии возвращения, но говорить о конкретных сроках преждевременно. Сейчас обсуждаются возможные условия допуска, например, обязательное внедрение современных технологий в обмен на участие в рынке. Однако, как отмечает издание, пока остается множество открытых вопросов: от готовности заводов и наличия площадок до адаптации производственных процессов под российские условия."Известия" также советуют россиянам не рассчитывать на снижение цен после возможного возвращения иностранных авто. В качестве примера издание южнокорейскую KGM (бывшую SsangYong), не попавшую под санкции: модели компании уже стартуют от 3,59 миллиона рублей за компактный Tivoli, а внедорожник Rexton и вовсе обойдется от 6,79 миллиона рублей.Также, по данным "Автостата", стоимость автомобилей ушедших брендов, ввозимых по параллельному импорту, продолжает расти. Так, только за первые два месяца 2025 года средняя цена Hyundai увеличилась на 186% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. У Kia рост составил 162%, у Volkswagen — 198%, у Skoda — 180%. Лишь Toyota показала более сдержанный рост — 86%.Как пояснил генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков, столь резкий рост цен объясняется изменением ассортимента: недорогие локальные модели уступили место более дорогим импортным.Ситуацию осложняет рост утильсбора, который делает ввоз дешевых машин экономически нецелесообразным. Как отмечают "Известия", ссылаясь на экспертов, единственным способом снизить цены является запуск локального производства, но на это потребуются значительные инвестиции и время, что, в конечном итоге, также отразится на конечной стоимости авто.
https://1prime.ru/20250424/kia-856997088.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/49/832954944_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_3d6debb168e6906c7cdab086e8a4ae7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, продажа автомобилей, цены на автомобили
РОССИЯ, Авто, продажа автомобилей, цены на автомобили
17:18 24.04.2025 (обновлено: 17:19 24.04.2025)
 
Эксперты объяснили, почему возвращение в РФ иностранных авто не снизит цены

"Известия": не стоит ожидать снижения цен на авто после возвращения иностранных брендов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкМонеты разного достоинства и ключ от автомобиля
Монеты разного достоинства и ключ от автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Многие россияне решили повременить с покупкой автомобиля на фоне обсуждений возможного возвращения известных автопроизводителей на российский рынок. Как отмечают "Известия", это выглядит вполне логично в условиях высоких ставок по вкладам и кредитам. Однако будет ли реальное возвращение брендов способно изменить ситуацию на рынке и привести к снижению цен — вопрос спорный.
На данный момент ни одна из автокомпаний, ранее покинувших Россию, официально не подтвердила планы по возвращению. По информации Financial Times, глава Renault Лука де Мео допустил такую возможность, а Toyota, как утверждается, провела закрытую встречу с бывшими российскими дилерами в ОАЭ. Тем не менее, как указывают собеседники "Известий" в отрасли, все это пока похоже скорее на фоновой "инфошум", нежели на реальные действия.
Эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что у большинства автопроизводителей есть потенциальные сценарии возвращения, но говорить о конкретных сроках преждевременно. Сейчас обсуждаются возможные условия допуска, например, обязательное внедрение современных технологий в обмен на участие в рынке. Однако, как отмечает издание, пока остается множество открытых вопросов: от готовности заводов и наличия площадок до адаптации производственных процессов под российские условия.
"Известия" также советуют россиянам не рассчитывать на снижение цен после возможного возвращения иностранных авто. В качестве примера издание южнокорейскую KGM (бывшую SsangYong), не попавшую под санкции: модели компании уже стартуют от 3,59 миллиона рублей за компактный Tivoli, а внедорожник Rexton и вовсе обойдется от 6,79 миллиона рублей.
Также, по данным "Автостата", стоимость автомобилей ушедших брендов, ввозимых по параллельному импорту, продолжает расти. Так, только за первые два месяца 2025 года средняя цена Hyundai увеличилась на 186% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. У Kia рост составил 162%, у Volkswagen — 198%, у Skoda — 180%. Лишь Toyota показала более сдержанный рост — 86%.
Как пояснил генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков, столь резкий рост цен объясняется изменением ассортимента: недорогие локальные модели уступили место более дорогим импортным.
Ситуацию осложняет рост утильсбора, который делает ввоз дешевых машин экономически нецелесообразным. Как отмечают "Известия", ссылаясь на экспертов, единственным способом снизить цены является запуск локального производства, но на это потребуются значительные инвестиции и время, что, в конечном итоге, также отразится на конечной стоимости авто.
Автомобиль Kia Sportage - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
В России возобновили продажи новых Kia Sportage
14:43
 
РОССИЯАвтопродажа автомобилейцены на автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала