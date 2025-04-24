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Эксперты объяснили, почему возвращение в РФ иностранных авто не снизит цены

Эксперты объяснили, почему возвращение в РФ иностранных авто не снизит цены - 24.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты объяснили, почему возвращение в РФ иностранных авто не снизит цены

"Известия", это выглядит вполне логично в условиях высоких ставок по вкладам и кредитам. Однако будет ли реальное возвращение брендов способно изменить ситуацию | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T17:18+0300

2025-04-24T17:18+0300

2025-04-24T17:19+0300

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цены на автомобили

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Многие россияне решили повременить с покупкой автомобиля на фоне обсуждений возможного возвращения известных автопроизводителей на российский рынок. Как отмечают "Известия", это выглядит вполне логично в условиях высоких ставок по вкладам и кредитам. Однако будет ли реальное возвращение брендов способно изменить ситуацию на рынке и привести к снижению цен — вопрос спорный.На данный момент ни одна из автокомпаний, ранее покинувших Россию, официально не подтвердила планы по возвращению. По информации Financial Times, глава Renault Лука де Мео допустил такую возможность, а Toyota, как утверждается, провела закрытую встречу с бывшими российскими дилерами в ОАЭ. Тем не менее, как указывают собеседники "Известий" в отрасли, все это пока похоже скорее на фоновой "инфошум", нежели на реальные действия.Эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что у большинства автопроизводителей есть потенциальные сценарии возвращения, но говорить о конкретных сроках преждевременно. Сейчас обсуждаются возможные условия допуска, например, обязательное внедрение современных технологий в обмен на участие в рынке. Однако, как отмечает издание, пока остается множество открытых вопросов: от готовности заводов и наличия площадок до адаптации производственных процессов под российские условия."Известия" также советуют россиянам не рассчитывать на снижение цен после возможного возвращения иностранных авто. В качестве примера издание южнокорейскую KGM (бывшую SsangYong), не попавшую под санкции: модели компании уже стартуют от 3,59 миллиона рублей за компактный Tivoli, а внедорожник Rexton и вовсе обойдется от 6,79 миллиона рублей.Также, по данным "Автостата", стоимость автомобилей ушедших брендов, ввозимых по параллельному импорту, продолжает расти. Так, только за первые два месяца 2025 года средняя цена Hyundai увеличилась на 186% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. У Kia рост составил 162%, у Volkswagen — 198%, у Skoda — 180%. Лишь Toyota показала более сдержанный рост — 86%.Как пояснил генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков, столь резкий рост цен объясняется изменением ассортимента: недорогие локальные модели уступили место более дорогим импортным.Ситуацию осложняет рост утильсбора, который делает ввоз дешевых машин экономически нецелесообразным. Как отмечают "Известия", ссылаясь на экспертов, единственным способом снизить цены является запуск локального производства, но на это потребуются значительные инвестиции и время, что, в конечном итоге, также отразится на конечной стоимости авто.

https://1prime.ru/20250424/kia-856997088.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, продажа автомобилей, цены на автомобили