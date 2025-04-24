https://1prime.ru/20250424/avtovaz-857002844.html
"АвтоВАЗ" автомобили Lada для установки систем вызова экстренных служб
"АвтоВАЗ" автомобили Lada для установки систем вызова экстренных служб - 24.04.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" автомобили Lada для установки систем вызова экстренных служб
АО "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, реализованных в период с 2021 по 2023 годы, для установки блока управления... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T17:16+0300
2025-04-24T17:16+0300
2025-04-24T17:16+0300
автоваз
росстандарт
авто
lada
lada vesta
lada largus
https://cdnn.1prime.ru/img/82781/81/827818164_313:0:3954:2048_1920x0_80_0_0_6a1dbbf54ddee882992221ab224bf961.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. АО "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, реализованных в период с 2021 по 2023 годы, для установки блока управления системой вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... отзыву подлежат 22731 автомобиль Lada Vesta и 24408 автомобилей Lada Largus, реализованных в период с октября 2021 года по август 2023", - говорится в сообщении. Уточняется, что на данных автомобилях отсутствует блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), который будет установлен на всех транспортных средствах. "На всех транспортных средствах будет проведена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - добавили в Росстандарте. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
https://1prime.ru/20250424/lada-856992941.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82781/81/827818164_768:0:3499:2048_1920x0_80_0_0_da7e4e376e2be17e9966bedf271ac710.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, росстандарт, авто, lada, lada vesta, lada largus
АвтоВАЗ, Росстандарт, Авто, Lada, Lada Vesta, Lada Largus
"АвтоВАЗ" автомобили Lada для установки систем вызова экстренных служб
Росстандарт: "АвтоВаз" отзывает 22,7 тыс Lada Vesta и 24,4 тыс Lada Largus
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. АО "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, реализованных в период с 2021 по 2023 годы, для установки блока управления системой вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... отзыву подлежат 22731 автомобиль Lada Vesta и 24408 автомобилей Lada Largus, реализованных в период с октября 2021 года по август 2023", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данных автомобилях отсутствует блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), который будет установлен на всех транспортных средствах.
"На всех транспортных средствах будет проведена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - добавили в Росстандарте.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
"АвтоВАЗ" представит экспортную стратегию Lada на конференции в ОАЭ