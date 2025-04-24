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Они не уступят: Kia и Zara не знают, с чем столкнутся в России

Они не уступят: Kia и Zara не знают, с чем столкнутся в России - 24.04.2025, ПРАЙМ

Они не уступят: Kia и Zara не знают, с чем столкнутся в России

За последние несколько дней Роспатент зарегистрировал товарные знаки сразу нескольких зарубежных компаний, которые ранее ушли из РФ. В частности, речь идет об... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T06:06+0300

2025-04-24T06:06+0300

2025-04-24T06:06+0300

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ, Светлана Медведева. За последние несколько дней Роспатент зарегистрировал товарные знаки сразу нескольких зарубежных компаний, которые ранее ушли из РФ. В частности, речь идет об IKEA, Kia и Hyundai. Зачем покинувшие Россию компании подают заявку на регистрацию товарных знаков в нашей стране, когда они смогут вернуться и как их примет российский рынок - в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГромкие заявленияПосле ухода ряда иностранных компаний из российского рынка в 2022 году на протяжении нескольких лет в СМИ нет-нет, да и появлялась информация, что какая-то из них регистрирует товарный знак в России. Это давало многим надежду на скорое возвращение знакомых брендов. Например, в 2024 году заявку в Роспатент подавала The Coca-Cola Company и Starbucks Corporation. Но на этом все закончилось, компании так и не вернулись.В апреле этого года стало известно, что шведская компания IKEA зарегистрировала товарный знак в России. А спустя несколько дней появилась информация о регистрации товарных знаков южнокорейского автоконцерна Kia. Согласно документам, компания может проектировать в нашей стране автомобильные заводы, предоставлять услуги по дизайну машин, а также производить и продавать автомобили, технические масла и смазки. Кроме того, несколько товарных знаков зарегистрировал южнокорейский бренд Hyundai.Подобная информация появлялась и в отношении ряда брендов модной одежды разной ценовой категории, а также сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Значит ли это, что все упомянутые компании вот-вот вернутся в Россию?Нет повода для оптимизмаАналитики спускают с небес на землю – одно вовсе не следует из другого. По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, процесс регистрации товарного знака "является чисто символическим". Зарубежные компании "забивают" право на свои наименования на всякий случай. Во-первых, чтобы зафиксировать свое относительное присутствие в стране. Во-вторых, чтобы под их брендом не производили и не продавали всевозможный контрафакт.В том, что западные бренды когда-либо вернутся Россию, сомнений не возникает. Другой вопрос, когда это может произойти. Даже несмотря на начало переговоров по решению украинского конфликта, точный прогноз по дате возвращения западных компаний в нашу страну эксперты давать не берутся."Должна улучшиться геополитическая обстановка, завершиться все эти конфликтные ситуации, сняться санкции. То, что ситуация абсолютно точно наладится, я вам гарантирую. Но никто не знает, когда это произойдет. Ни одна страна не может это просчитать. Ни Дональд Трамп, ни, думаю, наши первые лица не могут сказать, когда все наладится. Слишком большой фон неопределенности", - рассказал Остапкович.Долгая дорога обратноПравила для возвращения иностранных компаний в Россию пока еще не сформулированы. Однако этот вопрос активно обсуждается, учитывая определенные улучшения на геополитической арене, говорит руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин."Обсуждаются различные варианты. В том числе то, будут ли учитываться такие моменты, как сама ли компания уходила с рынка или же принимала решение под давлением со стороны правительства западного государства, осуществляла ли компания публично антироссийскую политику, поддерживала ли украинские формирования", - отмечает эксперт.Также будут приниматься во внимание отраслевые аспекты крупных игроков российского бизнеса, чьи интересы могут быть затронуты в связи с возможным возвратом западных компаний. Учитывая, что в некоторых отраслях были активные процессы по импортозамещению и в некоторых случаях эти процессы тоже могли иметь долгосрочный инвестиционный характер. Вполне возможно, что будет дифференцированный подход как по отраслям, так и по персональным ситуациям, считает Елин.Ясно одно - процесс возврата не будет мгновенным и потребует времени. Компаниям нужно будет выкупить торговые площадки, наладить поставки и заключить ряд соглашений с властями.Как раньше, уже не будетНо даже если все сложится удачно, былое положение на нашем рынке иностранные игроки уже не займут, говорит член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха. Ситуация кардинально изменилась."Такую долю рынка, как у них была раньше, они себе уже не вернут, скорее всего, никогда. Компании впервые заходили на достаточно свободный рынок в 1990-2000 годах, а сейчас уже все. Если они вернутся, то никто им место не освободит. Им придется бороться с компаниями, которые за время их отсутствия заняли эти ниши", - указал эксперт.Вместе с тем по мнению Остапковича, в случае возвращения иностранные бренды смогут создать на российском рынке конкуренцию, благодаря чему у российских производителей будет стимул делать товары еще более качественными.В начале марта президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет препятствовать возвращению иностранных брендов. Дескать, кто хочет, пусть приходит. Но никаких привилегий и преференций не будет. А премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что решения по возвращению примет в индивидуальном порядке специальная комиссия, которая будет руководствоваться прежде всего национальными интересами.Особых гарантий успеха на нашем рынке зарубежным брендам никто не дает. Да и путь возврата, вероятно, будет тернист. Осознают ли это западные компании? Вполне возможно. Но российский рынок - все же лакомый кусок для иностранных игроков. Поэтому, как только появится возможность вновь присутствовать на нем, большинство компаний, скорее всего, ей воспользуются. Кто именно захочет вернуться, и когда это произойдет, покажет только время.

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

бизнес, россия, роспатент, kia, ikea, бренды