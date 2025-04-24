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Экономист объяснил, сможет ли доллар вырасти до 105 рублей - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Экономист объяснил, сможет ли доллар вырасти до 105 рублей
Экономист объяснил, сможет ли доллар вырасти до 105 рублей - 24.04.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснил, сможет ли доллар вырасти до 105 рублей
С мая 2025 года начнется плавное ослабление рубля. При этом максимальный предел, до которого может вырасти доллар - 98 рублей, рассказал агентству "Прайм"... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T02:02+0300
2025-04-24T02:02+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. С мая 2025 года начнется плавное ослабление рубля. При этом максимальный предел, до которого может вырасти доллар - 98 рублей, рассказал агентству "Прайм" экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.По мнению экспертов Газпромбанка, наблюдаемое сейчас укрепление рубля не будет продолжаться долго. Со снижением неопределенности, вызванной новостным фоном, на курс рубля начнут оказывать большее влияние фундаментальные факторы. Ожидается, что курс может приблизиться к отметке в 105 рублей за доллар. Причем это может произойти не к концу 2025 года, а раньше.По словам Масленникова, рубль действительно будет ослабевать под влиянием фундаментальных факторов. Однако рост курса доллара не будет критическим."Пока из того, что складывается, я все-таки придерживаюсь более оптимистичной точки зрения, чем аналитики Газпромбанка. Если в апреле мы, скорее всего, будем находиться в интервале 80-86 рублей, то дальше выйдем в интервал 85-90 рублей, а затем на значения в 90-95. Думаю, что в конце года доллар будет в интервале 95-98 рублей", - указал эксперт."Начнут действовать фундаментальные факторы, которые требуют более слабого курса, чем текущий. Есть, конечно, еще и бюджетные потребности. Не будем убирать из расчета, что финансовые власти могут опустить рубль, потому что из-за снижения цен на нефть мы имеем риск недополучения нефтегазовых доходов, их надо чем-то компенсировать", - пояснил экономист.
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Курс доллара к рублю, Курсы валют, Финансы, Рынки, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
02:02 24.04.2025
 
Экономист объяснил, сможет ли доллар вырасти до 105 рублей

Экономист Масленников: в 2025 году доллар может вырасти максимум до 98 рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. С мая 2025 года начнется плавное ослабление рубля. При этом максимальный предел, до которого может вырасти доллар - 98 рублей, рассказал агентству "Прайм" экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
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По мнению экспертов Газпромбанка, наблюдаемое сейчас укрепление рубля не будет продолжаться долго. Со снижением неопределенности, вызванной новостным фоном, на курс рубля начнут оказывать большее влияние фундаментальные факторы. Ожидается, что курс может приблизиться к отметке в 105 рублей за доллар. Причем это может произойти не к концу 2025 года, а раньше.
По словам Масленникова, рубль действительно будет ослабевать под влиянием фундаментальных факторов. Однако рост курса доллара не будет критическим.
"Пока из того, что складывается, я все-таки придерживаюсь более оптимистичной точки зрения, чем аналитики Газпромбанка. Если в апреле мы, скорее всего, будем находиться в интервале 80-86 рублей, то дальше выйдем в интервал 85-90 рублей, а затем на значения в 90-95. Думаю, что в конце года доллар будет в интервале 95-98 рублей", - указал эксперт.
"Начнут действовать фундаментальные факторы, которые требуют более слабого курса, чем текущий. Есть, конечно, еще и бюджетные потребности. Не будем убирать из расчета, что финансовые власти могут опустить рубль, потому что из-за снижения цен на нефть мы имеем риск недополучения нефтегазовых доходов, их надо чем-то компенсировать", - пояснил экономист.
 
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