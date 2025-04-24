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Новак провел встречу с министром нефти Ирана
Новак провел встречу с министром нефти Ирана - 24.04.2025, ПРАЙМ
Новак провел встречу с министром нефти Ирана
Вице-премьер РФ Александр Новак в преддверии российско-иранской межправкомиссии, которая пройдет в пятницу, провел встречу с министром нефти Ирана Мохсеном... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T19:19+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в преддверии российско-иранской межправкомиссии, которая пройдет в пятницу, провел встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом, где они обсуждали реализацию проектов в энергетике, сообщило правительство РФ. "Александр Новак провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. Стороны обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов в сфере энергетики, которые находятся на особом контроле у президентов России и Ирана", - сообщил кабмин. Как уточнили в правительстве, встреча прошла в преддверии 18-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдет в Москве 25 апреля.
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нефть, россия, рф, иран, александр новак
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, ИРАН, Александр Новак
Новак провел встречу с министром нефти Ирана
Новак обсудил с министром нефти Ирана Пакнежадом реализацию проектов в энергетике
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в преддверии российско-иранской межправкомиссии, которая пройдет в пятницу, провел встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом, где они обсуждали реализацию проектов в энергетике, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. Стороны обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов в сфере энергетики, которые находятся на особом контроле у президентов России и Ирана", - сообщил кабмин.
Как уточнили в правительстве, встреча прошла в преддверии 18-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдет в Москве 25 апреля.
Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли