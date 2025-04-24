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Новак провел встречу с министром нефти Ирана

Новак провел встречу с министром нефти Ирана - 24.04.2025, ПРАЙМ

Новак провел встречу с министром нефти Ирана

Вице-премьер РФ Александр Новак в преддверии российско-иранской межправкомиссии, которая пройдет в пятницу, провел встречу с министром нефти Ирана Мохсеном... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T19:19+0300

2025-04-24T19:19+0300

2025-04-24T19:19+0300

энергетика

нефть

россия

рф

иран

александр новак

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в преддверии российско-иранской межправкомиссии, которая пройдет в пятницу, провел встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом, где они обсуждали реализацию проектов в энергетике, сообщило правительство РФ. "Александр Новак провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. Стороны обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов в сфере энергетики, которые находятся на особом контроле у президентов России и Ирана", - сообщил кабмин. Как уточнили в правительстве, встреча прошла в преддверии 18-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдет в Москве 25 апреля.

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нефть, россия, рф, иран, александр новак