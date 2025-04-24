Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак провел встречу с министром нефти Ирана - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250424/energetika-857006180.html
Новак провел встречу с министром нефти Ирана
Новак провел встречу с министром нефти Ирана - 24.04.2025, ПРАЙМ
Новак провел встречу с министром нефти Ирана
Вице-премьер РФ Александр Новак в преддверии российско-иранской межправкомиссии, которая пройдет в пятницу, провел встречу с министром нефти Ирана Мохсеном... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T19:19+0300
2025-04-24T19:19+0300
энергетика
нефть
россия
рф
иран
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/76350/40/763504067_0:0:3745:2107_1920x0_80_0_0_e7bf3795fa50383847338bb57b6bbb0e.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в преддверии российско-иранской межправкомиссии, которая пройдет в пятницу, провел встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом, где они обсуждали реализацию проектов в энергетике, сообщило правительство РФ. "Александр Новак провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. Стороны обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов в сфере энергетики, которые находятся на особом контроле у президентов России и Ирана", - сообщил кабмин. Как уточнили в правительстве, встреча прошла в преддверии 18-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдет в Москве 25 апреля.
https://1prime.ru/20250424/ugol-857005442.html
рф
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76350/40/763504067_75:0:3671:2697_1920x0_80_0_0_f88c25f38242be8dccaea588895273e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, рф, иран, александр новак
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, ИРАН, Александр Новак
19:19 24.04.2025
 
Новак провел встречу с министром нефти Ирана

Новак обсудил с министром нефти Ирана Пакнежадом реализацию проектов в энергетике

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в преддверии российско-иранской межправкомиссии, которая пройдет в пятницу, провел встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом, где они обсуждали реализацию проектов в энергетике, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. Стороны обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов в сфере энергетики, которые находятся на особом контроле у президентов России и Ирана", - сообщил кабмин.
Как уточнили в правительстве, встреча прошла в преддверии 18-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдет в Москве 25 апреля.
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Новак поручил проработать меры по повышению эффективности угольной отрасли
18:47
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯРФИРАНАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала