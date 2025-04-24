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Структура Glencore вышла из уставного капитала "Русснефти" - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Структура Glencore вышла из уставного капитала "Русснефти"
Структура Glencore вышла из уставного капитала "Русснефти" - 24.04.2025, ПРАЙМ
Структура Glencore вышла из уставного капитала "Русснефти"
Rambero Holding, структура швейцарской Glencore, вышла из уставного капитала "Русснефти", следует из данных об акционерном капитале на сайте компании. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T09:34+0300
2025-04-24T09:34+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Rambero Holding, структура швейцарской Glencore, вышла из уставного капитала "Русснефти", следует из данных об акционерном капитале на сайте компании. Rambero Holding владела 31,28% обыкновенных акций, или 23,46% от уставного капитала "Русснефти". Теперь в списке акционеров, владеющих более чем 5% уставного капитала или обыкновенных акций, значится эмиратская компания OCN International DMCC, которая, как сообщил накануне РИА Новости источник, приобрела часть пакета Glencore. На сайте "Русснефти" указывается, что у компании из ОАЭ 16,33% обыкновенных акций, или 12,25% от уставного капитала. Также 17% акций (12,75% от уставного капитала) у дочерней компании "Русснефти" - ООО "Белые ночи". Эта организация вошла в капитал в феврале текущего года. Другие крупные акционеры "Русснефти" - ИК "Надежность" (6,6% обыкновенных акций, или 4,95% от уставного капитала), "Млада" (10,27% акций, или 7,7% от уставного капитала), "Брэдинар" (16,07% акций, или 12,05% от уставного капитала), АНГГ (дочерняя компания "Русснефти, 8% обыкновенных акций, или 6% от уставного капитала). В сентябре прошлого года глава "Русснефти" Евгений Толочек заявил журналистам, что швейцарская Glencore выйдет из капитала компании до конца года, но официально об этом не сообщалось. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
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нефть, бизнес, москва, оаэ, рф, русснефть, glencore
Нефть, Бизнес, МОСКВА, ОАЭ, РФ, Русснефть, Glencore
09:34 24.04.2025
 
Структура Glencore вышла из уставного капитала "Русснефти"

Структура Glencore Rambero Holding вышла из уставного капитала "Русснефти"

© fotolia.com / Edelweiss%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / Edelweiss
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Rambero Holding, структура швейцарской Glencore, вышла из уставного капитала "Русснефти", следует из данных об акционерном капитале на сайте компании.
Rambero Holding владела 31,28% обыкновенных акций, или 23,46% от уставного капитала "Русснефти".
Теперь в списке акционеров, владеющих более чем 5% уставного капитала или обыкновенных акций, значится эмиратская компания OCN International DMCC, которая, как сообщил накануне РИА Новости источник, приобрела часть пакета Glencore. На сайте "Русснефти" указывается, что у компании из ОАЭ 16,33% обыкновенных акций, или 12,25% от уставного капитала. Также 17% акций (12,75% от уставного капитала) у дочерней компании "Русснефти" - ООО "Белые ночи". Эта организация вошла в капитал в феврале текущего года.
Другие крупные акционеры "Русснефти" - ИК "Надежность" (6,6% обыкновенных акций, или 4,95% от уставного капитала), "Млада" (10,27% акций, или 7,7% от уставного капитала), "Брэдинар" (16,07% акций, или 12,05% от уставного капитала), АНГГ (дочерняя компания "Русснефти, 8% обыкновенных акций, или 6% от уставного капитала).
В сентябре прошлого года глава "Русснефти" Евгений Толочек заявил журналистам, что швейцарская Glencore выйдет из капитала компании до конца года, но официально об этом не сообщалось.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
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3 октября 2024, 10:26
 
НефтьБизнесМОСКВАОАЭРФРусснефтьGlencore
 
 
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