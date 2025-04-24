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В России возобновили продажи новых Kia Sportage

В России возобновили продажи новых Kia Sportage - 24.04.2025, ПРАЙМ

В России возобновили продажи новых Kia Sportage

Популярный у россиян кроссовер Kia Sportage стал снова доступен к покупке благодаря параллельному импорту. Модель остается одной из привлекательных альтернатив... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T14:43+0300

2025-04-24T14:43+0300

2025-04-24T14:43+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Популярный у россиян кроссовер Kia Sportage стал снова доступен к покупке благодаря параллельному импорту. Модель остается одной из привлекательных альтернатив среди иномарок, особенно на фоне подорожавших китайских конкурентов. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на Sportage на одном из популярных сайтов объявлений стартуют от 2,65 миллиона рублей.Портал сравнил цены на Kia Sportage с ценами на популярные китайские бренды. Так, Chery Tiggo 7 Pro Max в самой простой версии предлагается минимум за 2,68 миллиона рублей. Новый Geely Atlas оценивается дилерами минимум в 3,51 миллиона рублей, а базовый Changan Uni-K 2023 года обойдется минимум в 3,64 миллиона рублей.Наиболее доступные предложения по Kia Sportage можно найти во Владивостоке. Там за 2,65 миллиона рублей доступна версия с 2,0-литровым атмосферным двигателем на 150 л.с. и классическим 6-ступенчатым "автоматом". За 2,67 миллиона рублей можно заказать вариант с 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с.Как сообщает портал, обе модификации предлагаются с отделкой салона светлой экокожей цвета слоновой кости, объединенными цифровыми экранами приборной панели и мультимедиа, кожаным мультирулем, системой бесключевого доступа с кнопкой старт/стоп, беспроводной зарядкой, круиз-контролем и другими опциями.На сегодняшний день на рынке сейчас представлено несколько сотен автомобилей, включая версии с 2,0-литровым мотором мощностью 236 л.с. Все машины оснащены передним приводом. Варианты с полным приводом доступны только под заказ и стоят от 3,2 миллиона рублей и выше, пишет "Автоновости дня".Портал также отметил, что новые Kia Sportage уже представлены в автосалонах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова, Ставрополя, Стерлитамака, Перми, Ростова-на-Дону, Рязани, Нижнего Новгорода и других городов России.

https://1prime.ru/20250424/lada-856992941.html

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россия, kia, автомобили kia, авто, продажа автомобилей