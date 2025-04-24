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Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/medvedev-856979387.html
Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции
Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции - 24.04.2025, ПРАЙМ
Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции
Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T07:47+0300
2025-04-24T07:47+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье про Международный уголовный суд (МУС). "Президент Российской Федерации, будучи действующим главой суверенного государства, пользуется абсолютным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции... В отсутствие явно выраженного отказа от этого иммунитета юрисдикция международных судебных органов на главу суверенного государства не распространяется", - написал Медведев в статье, которая опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ. Он напомнил, что так как Россия не является участником Римского статута 1998 года, на основе которого создан Международный уголовный суд, Статут Суда не создает для РФ "никаких обязательств". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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россия, общество , рф, москва, дмитрий медведев, владимир путин, мария львова-белова, мус, совбез, спбгу
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, МУС, Совбез, СПбГУ
07:47 24.04.2025
 
Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции

Медведев: президент России имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье про Международный уголовный суд (МУС).
"Президент Российской Федерации, будучи действующим главой суверенного государства, пользуется абсолютным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции... В отсутствие явно выраженного отказа от этого иммунитета юрисдикция международных судебных органов на главу суверенного государства не распространяется", - написал Медведев в статье, которая опубликована в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение" СПбГУ.
Он напомнил, что так как Россия не является участником Римского статута 1998 года, на основе которого создан Международный уголовный суд, Статут Суда не создает для РФ "никаких обязательств".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМОСКВАДмитрий МедведевВладимир ПутинМария Львова-БеловаМУССовбезСПбГУ
 
 
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