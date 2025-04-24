https://1prime.ru/20250424/mus-856979281.html

МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным

МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - 24.04.2025, ПРАЙМ

МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным

Международный уголовный суд (МУС) до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - участникам боевых действий в Афганистане, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T07:47+0300

2025-04-24T07:47+0300

2025-04-24T07:47+0300

общество

экономика

россия

сша

афганистан

москва

дмитрий медведев

дональд трамп

мус

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856979281.jpg?1745470044

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Международный уголовный суд (МУС) до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - участникам боевых действий в Афганистане, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В статье "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в первом номере за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ, Медведев написал, что МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в орудие юридической войны. "Почему-то" в поле зрения МУС упорно не попадали события в странах, где о справедливости, мире и гуманизме можно было только мечтать, но где свои интересы продвигали США и их союзники по Североатлантическому альянсу. Так, военнослужащие стран НАТО почти двадцать лет (с 2001 по 2021 годы) вели активные боевые действия на территории Афганистана — государства, которое присоединилось к МУС в 2003 году Все это время, по сообщениям СМИ, они совершали деяния, которые можно было рассматривать как военные преступления. Однако ни разу Гаагский уголовный суд этого не сделал", - написал Медведев. Он напомнил, что в 2020 году служба прокурора МУС получила возможность начать предварительное расследование, в том числе и военных преступлений, совершенных на территории Афганистана военнослужащими и гражданами США. После этого правительство Соединенных Штатов, которые не участвуют в МУС, очень резко отреагировало на саму возможность привлечения к ответственности их военнослужащих и граждан в международном судебном органе. Второго сентября 2020 года власти США наложили персональные санкции в отношении прокурора МУС Фату Бенсуду и служащего канцелярии прокурора МУС Факисо Мочочоко. "В итоге, несмотря на предоставленное ему право начать расследование совершенных в Афганистане военных преступлений и преступлений против человечности, уже новый прокурор МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным — участникам боевых действий в Афганистане", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, после того как вновь пришел к власти, назвал поведение МУС "угрожающим посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов" и подписал исполнительный приказ о введении новых санкций в отношении МУС. "Показательно, что первым лицом, против которого вновь избранный американский лидер ввел санкции, стал прокурор МУС Карим Хан — тот же самый, с чьей подачи Гаагский уголовный суд выдал ордер на арест президента России. Исполнительным приказом Трампа Хану, в частности, временно запрещен въезд в США, его имущество, если таковое имеется или окажется на территории США, заморожено", - заметил Медведев.

сша

афганистан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, афганистан, москва, дмитрий медведев, дональд трамп, мус, совбез, спбгу