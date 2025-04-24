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МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250424/mus-856979281.html
МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным
МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - 24.04.2025, ПРАЙМ
МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным
Международный уголовный суд (МУС) до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - участникам боевых действий в Афганистане, сообщил... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T07:47+0300
2025-04-24T07:47+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Международный уголовный суд (МУС) до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - участникам боевых действий в Афганистане, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В статье "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в первом номере за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ, Медведев написал, что МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в орудие юридической войны. "Почему-то" в поле зрения МУС упорно не попадали события в странах, где о справедливости, мире и гуманизме можно было только мечтать, но где свои интересы продвигали США и их союзники по Североатлантическому альянсу. Так, военнослужащие стран НАТО почти двадцать лет (с 2001 по 2021 годы) вели активные боевые действия на территории Афганистана — государства, которое присоединилось к МУС в 2003 году Все это время, по сообщениям СМИ, они совершали деяния, которые можно было рассматривать как военные преступления. Однако ни разу Гаагский уголовный суд этого не сделал", - написал Медведев. Он напомнил, что в 2020 году служба прокурора МУС получила возможность начать предварительное расследование, в том числе и военных преступлений, совершенных на территории Афганистана военнослужащими и гражданами США. После этого правительство Соединенных Штатов, которые не участвуют в МУС, очень резко отреагировало на саму возможность привлечения к ответственности их военнослужащих и граждан в международном судебном органе. Второго сентября 2020 года власти США наложили персональные санкции в отношении прокурора МУС Фату Бенсуду и служащего канцелярии прокурора МУС Факисо Мочочоко. "В итоге, несмотря на предоставленное ему право начать расследование совершенных в Афганистане военных преступлений и преступлений против человечности, уже новый прокурор МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным — участникам боевых действий в Афганистане", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, после того как вновь пришел к власти, назвал поведение МУС "угрожающим посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов" и подписал исполнительный приказ о введении новых санкций в отношении МУС. "Показательно, что первым лицом, против которого вновь избранный американский лидер ввел санкции, стал прокурор МУС Карим Хан — тот же самый, с чьей подачи Гаагский уголовный суд выдал ордер на арест президента России. Исполнительным приказом Трампа Хану, в частности, временно запрещен въезд в США, его имущество, если таковое имеется или окажется на территории США, заморожено", - заметил Медведев.
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общество , россия, сша, афганистан, москва, дмитрий медведев, дональд трамп, мус, совбез, спбгу
Общество , Экономика, РОССИЯ, США, АФГАНИСТАН, МОСКВА, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, МУС, Совбез, СПбГУ
07:47 24.04.2025
 
МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным

Медведев: МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения военным США в Афганистане

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Международный уголовный суд (МУС) до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным - участникам боевых действий в Афганистане, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье "Утраченные иллюзии, или как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", опубликованной в первом номере за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ, Медведев написал, что МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в орудие юридической войны.
"Почему-то" в поле зрения МУС упорно не попадали события в странах, где о справедливости, мире и гуманизме можно было только мечтать, но где свои интересы продвигали США и их союзники по Североатлантическому альянсу. Так, военнослужащие стран НАТО почти двадцать лет (с 2001 по 2021 годы) вели активные боевые действия на территории Афганистана — государства, которое присоединилось к МУС в 2003 году Все это время, по сообщениям СМИ, они совершали деяния, которые можно было рассматривать как военные преступления. Однако ни разу Гаагский уголовный суд этого не сделал", - написал Медведев.
Он напомнил, что в 2020 году служба прокурора МУС получила возможность начать предварительное расследование, в том числе и военных преступлений, совершенных на территории Афганистана военнослужащими и гражданами США. После этого правительство Соединенных Штатов, которые не участвуют в МУС, очень резко отреагировало на саму возможность привлечения к ответственности их военнослужащих и граждан в международном судебном органе. Второго сентября 2020 года власти США наложили персональные санкции в отношении прокурора МУС Фату Бенсуду и служащего канцелярии прокурора МУС Факисо Мочочоко.
"В итоге, несмотря на предоставленное ему право начать расследование совершенных в Афганистане военных преступлений и преступлений против человечности, уже новый прокурор МУС до сих пор не предъявил ни одного обвинения американским военным — участникам боевых действий в Афганистане", - подчеркнул Медведев.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп, после того как вновь пришел к власти, назвал поведение МУС "угрожающим посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов" и подписал исполнительный приказ о введении новых санкций в отношении МУС.
"Показательно, что первым лицом, против которого вновь избранный американский лидер ввел санкции, стал прокурор МУС Карим Хан — тот же самый, с чьей подачи Гаагский уголовный суд выдал ордер на арест президента России. Исполнительным приказом Трампа Хану, в частности, временно запрещен въезд в США, его имущество, если таковое имеется или окажется на территории США, заморожено", - заметил Медведев.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСШААФГАНИСТАНМОСКВАДмитрий МедведевДональд ТрампМУССовбезСПбГУ
 
 
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