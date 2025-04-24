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Цена нефти слабо растет после снижения днем ранее

Цена нефти слабо растет после снижения днем ранее - 24.04.2025, ПРАЙМ

Цена нефти слабо растет после снижения днем ранее

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут после снижения на торговой сессии днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T08:51+0300

2025-04-24T08:51+0300

2025-04-24T08:51+0300

энергетика

нефть

рынки

опек

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут после снижения на торговой сессии днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,11%, до 66,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 62,37 доллара. По итогам торгов среды марка Brent подешевела на 1,95%, а марка WTI - на 3,13%. На динамику котировок могли оказать влияние недавние новости относительно объемов добычи стран - участниц ОПЕК+. В среду агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. Очередная их встреча, где может быть поднят такой вопрос, ожидается 5 мая. В начале апреля страны-"добровольцы" объявили об ускорении отхода от ряда своих "добровольных" ограничений в мае - в три раза от первоначального плана. При этом, по расчетам РИА Новости, с учетом плана компенсации ранее допущенного "перепроизводства" предельный уровень добычи ОПЕК+ сможет вырасти со следующего месяца на 253 тысячи баррелей в сутки.

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нефть, рынки, опек