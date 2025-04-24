Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти слабо растет после снижения днем ранее - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250424/neft-856981303.html
Цена нефти слабо растет после снижения днем ранее
Цена нефти слабо растет после снижения днем ранее - 24.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти слабо растет после снижения днем ранее
Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут после снижения на торговой сессии днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T08:51+0300
2025-04-24T08:51+0300
энергетика
нефть
рынки
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут после снижения на торговой сессии днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,11%, до 66,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 62,37 доллара. По итогам торгов среды марка Brent подешевела на 1,95%, а марка WTI - на 3,13%. На динамику котировок могли оказать влияние недавние новости относительно объемов добычи стран - участниц ОПЕК+. В среду агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. Очередная их встреча, где может быть поднят такой вопрос, ожидается 5 мая. В начале апреля страны-"добровольцы" объявили об ускорении отхода от ряда своих "добровольных" ограничений в мае - в три раза от первоначального плана. При этом, по расчетам РИА Новости, с учетом плана компенсации ранее допущенного "перепроизводства" предельный уровень добычи ОПЕК+ сможет вырасти со следующего месяца на 253 тысячи баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20250423/rynki-856971750.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_65a8e5002177671abcc93e248f5ae0bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынки, опек
Энергетика, Нефть, Рынки, ОПЕК
08:51 24.04.2025
 
Цена нефти слабо растет после снижения днем ранее

Мировые цены на нефть слабо растут после снижения днем ранее

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут после снижения на торговой сессии днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,11%, до 66,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 62,37 доллара. По итогам торгов среды марка Brent подешевела на 1,95%, а марка WTI - на 3,13%.
На динамику котировок могли оказать влияние недавние новости относительно объемов добычи стран - участниц ОПЕК+. В среду агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. Очередная их встреча, где может быть поднят такой вопрос, ожидается 5 мая.
В начале апреля страны-"добровольцы" объявили об ускорении отхода от ряда своих "добровольных" ограничений в мае - в три раза от первоначального плана. При этом, по расчетам РИА Новости, с учетом плана компенсации ранее допущенного "перепроизводства" предельный уровень добычи ОПЕК+ сможет вырасти со следующего месяца на 253 тысячи баррелей в сутки.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Россия и Белоруссия обсудили формирование объединенного рынка нефти и газа
Вчера, 20:01
 
ЭнергетикаНефтьРынкиОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала