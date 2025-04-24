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Эксперт рассказал о последствиях ускоренного наращивания добычи нефти
Эксперт рассказал о последствиях ускоренного наращивания добычи нефти - 24.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях ускоренного наращивания добычи нефти
Продолжение с июня ускоренного наращивания добычи рядом стран ОПЕК+, которое начнется в мае, усилит давление на котировки мировых цен на нефть и приблизит марку | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T13:04+0300
2025-04-24T13:04+0300
2025-04-24T13:04+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Продолжение с июня ускоренного наращивания добычи рядом стран ОПЕК+, которое начнется в мае, усилит давление на котировки мировых цен на нефть и приблизит марку Brent к 55 долларам за баррель, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. Некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня, сообщило накануне агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров. "Дополнительные 300-400 тысяч баррелей в сутки, которые могут выйти на рынок в результате ускоренного наращивания добычи, усилят и без того растущее избыточное предложение. Это, в свою очередь, усилит давление на котировки Brent, приближая их к нижней границе текущего диапазона - ориентировочно в район порядка 55 долларов за баррель", - сказал эксперт. По словам Тимонина, Саудовская Аравия и Россия обычно склонны к постепенным шагам, чтобы избежать резкого давления на цены. Реальный же эффект будет во многом зависеть от поведения Ирака и Казахстана, которые уже неоднократно значительно превышали квоты. Если эти две страны получат формальное разрешение узаконить свои уровни добычи, это может ускорить общее восстановление добычи. В противном случае увеличение останется частично номинальным - с ограниченным влиянием на глобальное предложение. Восемь стран ОПЕК+, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в начале апреля объявили об ускорении отхода от ряда своих "добровольных" ограничений в мае - в три раза от первоначального плана. При этом, по расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсации ранее допущенного "перепроизводства" предельный уровень добычи ОПЕК+ сможет вырасти со следующего месяца на 253 тысячи баррелей в сутки. Мировые цены на нефть ранее в апреле резко снижались после объявления американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран и решения ОПЕК+ ускорить с мая ускорить рост добычи. Так, максимально котировки нефти марки Brent опускались 9 апреля ниже 59 долларов - впервые с 2021 года. С тех пор, после приостановки Трампом ввода в действие этих пошлин для ряда стран, цены скорректировались. В четверг цена Brent держится выше 66 долларов за баррель.
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нефть, рынки, опек
Экономика, Нефть, Рынки, ОПЕК
Эксперт рассказал о последствиях ускоренного наращивания добычи нефти
Эксперт Тимонин: наращивание добычи ОПЕК+ усилит давление на цены на нефть
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Продолжение с июня ускоренного наращивания добычи рядом стран ОПЕК+, которое начнется в мае, усилит давление на котировки мировых цен на нефть и приблизит марку Brent к 55 долларам за баррель, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.
Некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня, сообщило накануне агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.
"Дополнительные 300-400 тысяч баррелей в сутки, которые могут выйти на рынок в результате ускоренного наращивания добычи, усилят и без того растущее избыточное предложение. Это, в свою очередь, усилит давление на котировки Brent, приближая их к нижней границе текущего диапазона - ориентировочно в район порядка 55 долларов за баррель", - сказал эксперт.
По словам Тимонина, Саудовская Аравия и Россия обычно склонны к постепенным шагам, чтобы избежать резкого давления на цены. Реальный же эффект будет во многом зависеть от поведения Ирака и Казахстана, которые уже неоднократно значительно превышали квоты. Если эти две страны получат формальное разрешение узаконить свои уровни добычи, это может ускорить общее восстановление добычи. В противном случае увеличение останется частично номинальным - с ограниченным влиянием на глобальное предложение.
Восемь стран ОПЕК+, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в начале апреля объявили об ускорении отхода от ряда своих "добровольных" ограничений в мае - в три раза от первоначального плана. При этом, по расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсации ранее допущенного "перепроизводства" предельный уровень добычи ОПЕК+ сможет вырасти со следующего месяца на 253 тысячи баррелей в сутки.
Мировые цены на нефть ранее в апреле резко снижались после объявления американским президентом Дональдом Трампом "взаимных" пошлин на импорт из других стран и решения ОПЕК+ ускорить с мая ускорить рост добычи. Так, максимально котировки нефти марки Brent опускались 9 апреля ниже 59 долларов - впервые с 2021 года. С тех пор, после приостановки Трампом ввода в действие этих пошлин для ряда стран, цены скорректировались. В четверг цена Brent держится выше 66 долларов за баррель.
Цена нефти слабо растет после снижения днем ранее