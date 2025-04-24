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Цена нефти усиливает рост после снижения стоимости днем ранее - 24.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цена нефти усиливает рост после снижения стоимости днем ранее
Цена нефти усиливает рост после снижения стоимости днем ранее - 24.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти усиливает рост после снижения стоимости днем ранее
Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются после снижения стоимости днём ранее, свидетельствуют данные торгов. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:35+0300
2025-04-24T14:35+0300
экономика
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются после снижения стоимости днём ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.25 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,98%, до 66,77 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,16%, до 62,99 доллара. В четверг котировки стабилизируются после падения стоимости днем ранее. По итогам торгов среды марка Brent подешевела почти на 2%, а марка WTI - примерно на 3%. Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 18 апреля увеличились на 0,2 миллиона баррелей, тогда как аналитики ждали снижения на 0,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов снизились сильнее ожиданий. Также в среду Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. Очередная их встреча, где может быть поднят такой вопрос, ожидается 5 мая.
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нефть, цены, рынки, сша, опек
Экономика, Нефть, цены, Рынки, США, ОПЕК
14:35 24.04.2025
 
Цена нефти усиливает рост после снижения стоимости днем ранее

Мировые цены на нефть растут в четверг после снижения днем ранее

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличиваются после снижения стоимости днём ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.25 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,98%, до 66,77 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,16%, до 62,99 доллара.
В четверг котировки стабилизируются после падения стоимости днем ранее. По итогам торгов среды марка Brent подешевела почти на 2%, а марка WTI - примерно на 3%.
Днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 18 апреля увеличились на 0,2 миллиона баррелей, тогда как аналитики ждали снижения на 0,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов снизились сильнее ожиданий.
Также в среду Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. Очередная их встреча, где может быть поднят такой вопрос, ожидается 5 мая.
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