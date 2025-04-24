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Цена нефти вечером стабилизируется на разнонаправленных факторах
Цена нефти вечером стабилизируется на разнонаправленных факторах - 24.04.2025, ПРАЙМ
Цена нефти вечером стабилизируется на разнонаправленных факторах
Мировые цены на нефть колеблются в четверг вечером, на рынок действуют разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T18:49+0300
2025-04-24T18:49+0300
2025-04-24T18:49+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются в четверг вечером, на рынок действуют разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.33 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,03%, до 66,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 62,44 доллара. Минутами ранее обе марки слабо дешевели. По итогам торгов среды Brent подешевел на 2%, WTI - на 3%. Тогда агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. По словам старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Group Ребекки Бабин (Rebecca Babin), ожидание действий организации будет сдерживать любое ралли котировок нефти в случае, если вместе с этим будут публиковаться "слабые" макроэкономические данные в мире. При этом замедление роста добычи в США может компенсировать ее наращивание со стороны ОПЕК+. "Замедление роста добычи в США может помочь противостоять ожидаемому ускорению увеличения добычи ОПЕК+", - цитирует Бабин агентство Блумберг.
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нефть, рынки, опек, цены
Экономика, Нефть, Рынки, ОПЕК, цены
Цена нефти вечером стабилизируется на разнонаправленных факторах
Цены на нефть колеблются в четверг на разнонаправленных факторах
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются в четверг вечером, на рынок действуют разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.33 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,03%, до 66,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 62,44 доллара. Минутами ранее обе марки слабо дешевели.
По итогам торгов среды Brent подешевел на 2%, WTI - на 3%. Тогда агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня.
По словам старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Group Ребекки Бабин (Rebecca Babin), ожидание действий организации будет сдерживать любое ралли котировок нефти в случае, если вместе с этим будут публиковаться "слабые" макроэкономические данные в мире. При этом замедление роста добычи в США может компенсировать ее наращивание со стороны ОПЕК+.
"Замедление роста добычи в США может помочь противостоять ожидаемому ускорению увеличения добычи ОПЕК+", - цитирует Бабин агентство Блумберг.
Эксперт рассказал о последствиях ускоренного наращивания добычи нефти