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Россияне в 2024 году купили мелкой бытовой техники на 15,5% больше

Россияне в 2024 году купили мелкой бытовой техники на 15,5% больше - 24.04.2025, ПРАЙМ

Россияне в 2024 году купили мелкой бытовой техники на 15,5% больше

Россияне в 2024 году купили мелкой бытовой техники на 15,5% больше, потратив 244 миллиарда рублей, а в количественном выражении рост составил 8% и достиг 78,5... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T03:56+0300

2025-04-24T03:56+0300

2025-04-24T03:56+0300

бизнес

россия

москва

м.видео-эльдорадо

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году купили мелкой бытовой техники на 15,5% больше, потратив 244 миллиарда рублей, а в количественном выражении рост составил 8% и достиг 78,5 миллиона единиц, подсчитали для РИА Новости специалисты "М.Видео-Эльдорадо". "М.Видео-Эльдорадо"... проанализировала рынок мелкой бытовой техники в России в 2024 году. По его итогам спрос на МБТ вырос в количественном выражении на 8% и достиг 78,5 миллиона единиц, а в денежном выражении увеличился на 15,5% и составил 244 миллиарда рублей", - говорится в исследовании, подсчитанном на основе обезличенных данных. Отмечается, что средняя стоимость одного устройства составила 3,1 тысячи рублей, что на 8% выше, чем в 2023. По подсчетам аналитиков, наибольшую динамику в 2024 году показали три сегмента: техника для приготовления кофе, устройства для ухода за одеждой и персональный уход. Там добавили, что существенную роль сыграли собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров и эксклюзивные линейки, которые заняли 10% от общего количества проданных устройств. Следом шли товары без бренда с долей 9% - они востребованы прежде всего в регионах и среди покупателей, ориентированных на базовую функциональность. Крупные коммерческие бренды также сохранили стабильные позиции: Polaris занял 5% в натуральном выражении, Redmond - 2%. В денежном выражении СТМ и эксклюзивные бренды также заняли лидирующую позицию - их совокупная доля составила 7% от выручки. Polaris укрепил позиции в среднем ценовом сегменте, заняв 6%. Тогда как DeLonghi и Dyson заняли по 5%. Tefal замкнул пятерку с долей 4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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