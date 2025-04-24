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Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ

Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ - 24.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ

Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ во Вьетнам в рамках активизации энергодиалога перед запланированной в мае встречей лидеров двух... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T19:55+0300

2025-04-24T19:55+0300

2025-04-24T20:04+0300

энергетика

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газ

вьетнам

владимир путин

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поставки спг

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ во Вьетнам в рамках активизации энергодиалога перед запланированной в мае встречей лидеров двух стран, сообщило Минэнерго РФ.Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и замминистра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хоанг Лонг обсудили перспективы сотрудничества по линии ТЭК, сообщило министерство."В ходе встречи стороны обсудили… возможность поставок российского СПГ во Вьетнам, активизацию энергодиалога в преддверии запланированной в мае 2025 года встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря центрального комитета коммунистической партии Вьетнама То Лама", - говорится в сообщении Минэнерго."Сделаем всё возможное, чтобы выйти на подписание необходимых документов перед встречей лидеров наших государств. Проекты, которые мы сейчас обсуждаем, направлены на долгосрочное взаимодействие, они задают вектор нашего сотрудничества на долгие годы вперёд", – отметил Маршавин.Также стороны обсудили успешное взаимодействие в нефтегазовой сфере, включая работу по согласованию документов, позволяющих расширить сотрудничество.По итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам в январе этого года сообщалось, что Россия готова к поставкам нефти и СПГ во Вьетнам, а также к развитию новых энергетических проектов. До этого, в июне прошлого года, президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия может как поставлять во Вьетнам свой СПГ, так и принимать участие в строительстве СПГ-завода во Вьетнаме.

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россия, газ, вьетнам, владимир путин, спг, поставки спг