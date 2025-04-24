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Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве

Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве - 24.04.2025, ПРАЙМ

Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве

Президент России Владимир Путин поручил представить отчет о принятых мерах по стабилизации и развитию жилищного строительства, добавив, что ситуация в жилищном... | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T14:08+0300

2025-04-24T14:08+0300

2025-04-24T14:16+0300

россия

владимир путин

недвижимость

строительство

жилищное строительство

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил представить отчет о принятых мерах по стабилизации и развитию жилищного строительства, добавив, что ситуация в жилищном строительстве требует особого контроля. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, проходившего в формате видеоконференции.Путин напомнил, что ранее акцентировал важность постоянного контроля над ситуацией в строительной отрасли, а также необходимости повышенного внимания к ряду смежных направлений."Правительство уже приняло ряд решений на этот счет и сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы", - добавил президент.Путин также обратил внимание на тревожную тенденцию сокращения числа новых проектов, запускаемых девелоперами в России. По его словам, снижение активности застройщиков представляет собой серьезный сигнал и требует усиленного контроля со стороны государства.Президент также призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве."Темпы стройки прямо влияют на доступность жилья граждан и, конечно, отражаются на загруженности смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники. Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание", - сообщил Путин.

https://1prime.ru/20250421/putin-856893806.html

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россия, владимир путин, недвижимость, строительство, жилищное строительство