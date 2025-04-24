https://1prime.ru/20250424/stroitelstvo-856995461.html
Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве
Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве - 24.04.2025, ПРАЙМ
Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве
Президент России Владимир Путин поручил представить отчет о принятых мерах по стабилизации и развитию жилищного строительства, добавив, что ситуация в жилищном... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:08+0300
2025-04-24T14:08+0300
2025-04-24T14:16+0300
россия
владимир путин
недвижимость
строительство
жилищное строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил представить отчет о принятых мерах по стабилизации и развитию жилищного строительства, добавив, что ситуация в жилищном строительстве требует особого контроля. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, проходившего в формате видеоконференции.Путин напомнил, что ранее акцентировал важность постоянного контроля над ситуацией в строительной отрасли, а также необходимости повышенного внимания к ряду смежных направлений."Правительство уже приняло ряд решений на этот счет и сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы", - добавил президент.Путин также обратил внимание на тревожную тенденцию сокращения числа новых проектов, запускаемых девелоперами в России. По его словам, снижение активности застройщиков представляет собой серьезный сигнал и требует усиленного контроля со стороны государства.Президент также призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве."Темпы стройки прямо влияют на доступность жилья граждан и, конечно, отражаются на загруженности смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники. Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание", - сообщил Путин.
https://1prime.ru/20250421/putin-856893806.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_39f4fb250ea6ab0f9b9e4aad89403820.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, недвижимость, строительство, жилищное строительство
РОССИЯ, Владимир Путин, Недвижимость, строительство, жилищное строительство
Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве
Путин: нужно уделить внимание снижению количества новых проектов российских застройщиков
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил представить отчет о принятых мерах по стабилизации и развитию жилищного строительства, добавив, что ситуация в жилищном строительстве требует особого контроля. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, проходившего в формате видеоконференции.
Путин напомнил, что ранее акцентировал важность постоянного контроля над ситуацией в строительной отрасли, а также необходимости повышенного внимания к ряду смежных направлений.
"Правительство уже приняло ряд решений на этот счет и сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы", - добавил президент.
Путин также обратил внимание на тревожную тенденцию сокращения числа новых проектов, запускаемых девелоперами в России. По его словам, снижение активности застройщиков представляет собой серьезный сигнал и требует усиленного контроля со стороны государства.
Президент также призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве.
"Темпы стройки прямо влияют на доступность жилья граждан и, конечно, отражаются на загруженности смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники. Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание", - сообщил Путин.
Путин пообещал поддержать индивидуальное жилищное строительство