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Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве - 24.04.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве
Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве - 24.04.2025, ПРАЙМ
Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве
Президент России Владимир Путин поручил представить отчет о принятых мерах по стабилизации и развитию жилищного строительства, добавив, что ситуация в жилищном... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T14:08+0300
2025-04-24T14:16+0300
россия
владимир путин
недвижимость
строительство
жилищное строительство
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил представить отчет о принятых мерах по стабилизации и развитию жилищного строительства, добавив, что ситуация в жилищном строительстве требует особого контроля. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, проходившего в формате видеоконференции.Путин напомнил, что ранее акцентировал важность постоянного контроля над ситуацией в строительной отрасли, а также необходимости повышенного внимания к ряду смежных направлений."Правительство уже приняло ряд решений на этот счет и сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы", - добавил президент.Путин также обратил внимание на тревожную тенденцию сокращения числа новых проектов, запускаемых девелоперами в России. По его словам, снижение активности застройщиков представляет собой серьезный сигнал и требует усиленного контроля со стороны государства.Президент также призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве."Темпы стройки прямо влияют на доступность жилья граждан и, конечно, отражаются на загруженности смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники. Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание", - сообщил Путин.
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россия, владимир путин, недвижимость, строительство, жилищное строительство
РОССИЯ, Владимир Путин, Недвижимость, строительство, жилищное строительство
14:08 24.04.2025 (обновлено: 14:16 24.04.2025)
 
Путин призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве

Путин: нужно уделить внимание снижению количества новых проектов российских застройщиков

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил представить отчет о принятых мерах по стабилизации и развитию жилищного строительства, добавив, что ситуация в жилищном строительстве требует особого контроля. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, проходившего в формате видеоконференции.
Путин напомнил, что ранее акцентировал важность постоянного контроля над ситуацией в строительной отрасли, а также необходимости повышенного внимания к ряду смежных направлений.
"Правительство уже приняло ряд решений на этот счет и сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы", - добавил президент.
Путин также обратил внимание на тревожную тенденцию сокращения числа новых проектов, запускаемых девелоперами в России. По его словам, снижение активности застройщиков представляет собой серьезный сигнал и требует усиленного контроля со стороны государства.
Президент также призвал к особому контролю ситуации в жилищном строительстве.
"Темпы стройки прямо влияют на доступность жилья граждан и, конечно, отражаются на загруженности смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники. Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание", - сообщил Путин.
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РОССИЯВладимир ПутинНедвижимостьстроительствожилищное строительство
 
 
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