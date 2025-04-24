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Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования

Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования - 24.04.2025, ПРАЙМ

Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем. | 24.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-24T21:24+0300

2025-04-24T21:24+0300

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ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем. "Я так думаю, да. Я верю, что они примут. Думаю, скоро мы покончим с этим", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Так он ответил на вопрос о том, примут ли условия сделки Россия, Украина и Европа.При этом Трамп отметил, что не читает, что Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине.По мнению американского лидера, и Россия, и Украина заинтересованы в заключении прочного мира. Он также подчеркнул, что США на сегодняшний день оказывают "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования."Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", - добавил он.

https://1prime.ru/20250424/tramp-857007748.html

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вашингтон, сша, дональд трамп, украина, россия, брюссель