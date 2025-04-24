https://1prime.ru/20250424/tramp-857007866.html
Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования
Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования - 24.04.2025, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T21:24+0300
2025-04-24T21:24+0300
2025-04-24T21:33+0300
политика
вашингтон
сша
дональд трамп
украина
россия
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_0:21:937:548_1920x0_80_0_0_31df20bab61b71df54602448d2c55be9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем. "Я так думаю, да. Я верю, что они примут. Думаю, скоро мы покончим с этим", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Так он ответил на вопрос о том, примут ли условия сделки Россия, Украина и Европа.При этом Трамп отметил, что не читает, что Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине.По мнению американского лидера, и Россия, и Украина заинтересованы в заключении прочного мира. Он также подчеркнул, что США на сегодняшний день оказывают "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования."Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", - добавил он.
https://1prime.ru/20250424/tramp-857007748.html
вашингтон
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_1:0:936:701_1920x0_80_0_0_8ad867f4c506323341b7a1c4416f7b9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, сша, дональд трамп, украина, россия, брюссель
Политика, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, БРЮССЕЛЬ
Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования
Трамп надеется на принятие Москвой, Киевом и Брюсселем условий украинского урегулирования
ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем.
"Я так думаю, да. Я верю, что они примут. Думаю, скоро мы покончим с этим", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
Так он ответил на вопрос о том, примут ли условия сделки Россия, Украина и Европа.
При этом Трамп отметил, что не читает, что Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине.
По мнению американского лидера, и Россия, и Украина заинтересованы в заключении прочного мира. Он также подчеркнул, что США на сегодняшний день оказывают "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования.
"Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", - добавил он.
Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни