Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования - 24.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250424/tramp-857007866.html
Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования
Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования - 24.04.2025, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем. | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T21:24+0300
2025-04-24T21:33+0300
политика
вашингтон
сша
дональд трамп
украина
россия
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_0:21:937:548_1920x0_80_0_0_31df20bab61b71df54602448d2c55be9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем. "Я так думаю, да. Я верю, что они примут. Думаю, скоро мы покончим с этим", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Так он ответил на вопрос о том, примут ли условия сделки Россия, Украина и Европа.При этом Трамп отметил, что не читает, что Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине.По мнению американского лидера, и Россия, и Украина заинтересованы в заключении прочного мира. Он также подчеркнул, что США на сегодняшний день оказывают "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования."Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", - добавил он.
https://1prime.ru/20250424/tramp-857007748.html
вашингтон
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_1:0:936:701_1920x0_80_0_0_8ad867f4c506323341b7a1c4416f7b9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вашингтон, сша, дональд трамп, украина, россия, брюссель
Политика, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, БРЮССЕЛЬ
21:24 24.04.2025 (обновлено: 21:33 24.04.2025)
 
Трамп рассчитывает, что все стороны конфликта примут условия урегулирования

Трамп надеется на принятие Москвой, Киевом и Брюсселем условий украинского урегулирования

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем.
"Я так думаю, да. Я верю, что они примут. Думаю, скоро мы покончим с этим", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
Так он ответил на вопрос о том, примут ли условия сделки Россия, Украина и Европа.
При этом Трамп отметил, что не читает, что Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине.
По мнению американского лидера, и Россия, и Украина заинтересованы в заключении прочного мира. Он также подчеркнул, что США на сегодняшний день оказывают "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования.
"Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни
21:07
 
ПолитикаВАШИНГТОНСШАДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯБРЮССЕЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала