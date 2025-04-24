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Запад идет ва-банк, заявил Медведев
Запад идет ва-банк, заявил Медведев - 24.04.2025, ПРАЙМ
Запад идет ва-банк, заявил Медведев
МОСКВА, 24 апр - РИА новости. Запад, теряя свои позиции в мире, идет ва-банк, это может привести к дальнейшему беззаконию Международного уголовного суда и... | 24.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-24T07:47+0300
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МОСКВА, 24 апр - РИА новости. Запад, теряя свои позиции в мире, идет ва-банк, это может привести к дальнейшему беззаконию Международного уголовного суда и должно учитываться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал в журнале "Правоведение" СПбГУ статью "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", в которой зампред Совбеза РФ отмечает незаконность деятельности МУС, в частности, в выдаче ордера на арест президента РФ.
"Из инструмента правосудия он ( МУС - ред.) превратился в инструмент грязной политики. Какое еще беззаконие со стороны МУС может последовать дальше - неизвестно. Запад, который стремительно теряет свои позиции в мире и уже не в состоянии навязывать большинству человечества свою волю, идет ва-банк и не остановится ни перед чем. Это опасность, которую надо учитывать", - пишет Медведев.
Зампред Совбеза РФ подчеркивает, что масштабы и возможные последствия "юридической войны", которую Запад ведет против РФ "руками международной юстиции", нельзя недооценивать.
"По сути, сейчас практика МУС стоит в полушаге от того, чтобы юридически оправдать похищения должностных лиц, пользующихся иммунитетами, с территорий стран, которые в Римском статуте не участвуют, тем более, что МУС уже стал не только неким подобием воронки, в которую при наличии желания или политического заказа можно затянуть должностное лицо любого государства, но и банальным инструментом политической борьбы", - предупреждает Медведев.
Он напомнил, что исполнение незаконного ордера в отношении главы государства, не участвующего в Римском статуте, может рассматриваться как casus belli, формальный повод для объявления войны, в отношении стран, причастных к его принятию.
"Стоит ли говорить об опасности таких решений в отношении руководства ядерной державы и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не говоря уж о том, что лица, которые вынесли такое решение, могут и должны преследоваться следственными и судебными органами страны, чье руководство незаконно привлекается к ответственности", - резюмирует Медведев.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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россия, финансы, рф, москва, запад, дмитрий медведев, владимир путин, мария львова-белова, мус, совбез, спбгу
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, МОСКВА, ЗАПАД, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, МУС, Совбез, СПбГУ
Запад идет ва-банк, заявил Медведев
Медведев: беззаконие МУС может привести к дальнейшему беззаконию МУС
МОСКВА, 24 апр - РИА новости. Запад, теряя свои позиции в мире, идет ва-банк, это может привести к дальнейшему беззаконию Международного уголовного суда и должно учитываться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал в журнале "Правоведение" СПбГУ статью "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством", в которой зампред Совбеза РФ отмечает незаконность деятельности МУС, в частности, в выдаче ордера на арест президента РФ.
"Из инструмента правосудия он ( МУС - ред.) превратился в инструмент грязной политики. Какое еще беззаконие со стороны МУС может последовать дальше - неизвестно. Запад, который стремительно теряет свои позиции в мире и уже не в состоянии навязывать большинству человечества свою волю, идет ва-банк и не остановится ни перед чем. Это опасность, которую надо учитывать", - пишет Медведев.
Зампред Совбеза РФ подчеркивает, что масштабы и возможные последствия "юридической войны", которую Запад ведет против РФ "руками международной юстиции", нельзя недооценивать.
"По сути, сейчас практика МУС стоит в полушаге от того, чтобы юридически оправдать похищения должностных лиц, пользующихся иммунитетами, с территорий стран, которые в Римском статуте не участвуют, тем более, что МУС уже стал не только неким подобием воронки, в которую при наличии желания или политического заказа можно затянуть должностное лицо любого государства, но и банальным инструментом политической борьбы", - предупреждает Медведев.
Он напомнил, что исполнение незаконного ордера в отношении главы государства, не участвующего в Римском статуте, может рассматриваться как casus belli, формальный повод для объявления войны, в отношении стран, причастных к его принятию.
"Стоит ли говорить об опасности таких решений в отношении руководства ядерной державы и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не говоря уж о том, что лица, которые вынесли такое решение, могут и должны преследоваться следственными и судебными органами страны, чье руководство незаконно привлекается к ответственности", - резюмирует Медведев.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.