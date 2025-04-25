https://1prime.ru/20250425/dollar-857001156.html

Экономист обозначила критический для России курс рубля

Экономист обозначила критический для России курс рубля - 25.04.2025, ПРАЙМ

Экономист обозначила критический для России курс рубля

Недавние заявления о критически низком курсе доллара требуют серьезного экономического анализа. Текущий курс около 80 рублей при заложенных в бюджете 96,5... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T02:02+0300

2025-04-25T02:02+0300

2025-04-25T02:02+0300

курс доллара к рублю

курс доллара к рублю цб рф

курсы валют

курс доллара к рублю в реальном времени

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dcb77b14ae0a8ce179d7b0f17e104e3.jpg

МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Недавние заявления о критически низком курсе доллара требуют серьезного экономического анализа. Текущий курс около 80 рублей при заложенных в бюджете 96,5 рублей создает определенный дисбаланс, однако ситуация не катастрофична, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.Рассматривая вопрос о "критическом" курсе доллара для РФ, стоит отметить, что бюджетная система России адаптирована к определенному коридору валютных колебаний."В сегодняшних экономических условиях ориентировочную границу проблемной зоны можно обозначить примерно от 75 рублей за доллар. Длительное нахождение курса ниже данной отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм, что в итоге может вызвать его дефицит, что потребует экстренных мер для балансировки бюджета", - отметила экономист.Возвращение к курсу 30-40 рублей за доллар, который многие вспоминают с ностальгией, сегодня невозможно без катастрофических последствий и скорее всего этого не произойдет по причине кардинальных изменений в структуре российской экономики. Нефтегазовые доходы, конвертируемые в рубли, формируют существенную часть поступлений в бюджет.Укрепление рубля до таких значений мгновенно обрушило бы доходную часть бюджета, что привело бы к угрозе финансирования и как, следствие, выполнения отдельных государственных программ, социальных обязательств, финансирования оборонных расходов. Резкое снижение рублевой массы в экономике могло бы спровоцировать цепную реакцию ряда проблем для предприятий, ориентированных на внутренний рынок, считает эксперт.Парадоксально, но слишком сильный рубль сейчас может оказаться разрушительнее слабого. Макроэкономическая реальность такова, что оптимальный курс для нынешней российской экономики лежит в коридоре 85-100 рублей за доллар. Следовательно, текущее отклонение от бюджетного прогноза создает определенное напряжение, но пока находится в пределах управляемой ситуации и скорее всего является временным, заключила профессор Капустина.

https://1prime.ru/20250423/dollar-856928975.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курс доллара к рублю цб рф, курсы валют, курс доллара к рублю в реальном времени, рынки