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Эксперт оценил ситуацию с добычей нефти ОПЕК+
Эксперт оценил ситуацию с добычей нефти ОПЕК+ - 25.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил ситуацию с добычей нефти ОПЕК+
Фактическая добыча нефти ОПЕК+ сейчас практически сравнялась с квотами, поэтому любое их увеличение означает реальный рост предложения, а период "бумажного"... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T04:37+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Фактическая добыча нефти ОПЕК+ сейчас практически сравнялась с квотами, поэтому любое их увеличение означает реальный рост предложения, а период "бумажного" изменения в добыче остался в прошлом, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Восемь стран ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в начале апреля объявили об ускорении в три раза отхода от ряда своих ограничений в мае. При этом, по расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсации ранее допущенного "перепроизводства" предельный уровень добычи ОПЕК+ сможет вырасти со следующего месяца на 253 тысячи баррелей в сутки. По информации агентства Рейтер, ускорение наращивания добычи может продолжиться и в июне.
"Фактическая добыча ОПЕК+ (без учета Ирана, Ливии, Венесуэлы и Бразилии) сейчас практически сравнялась с квотами, поэтому любое увеличение квот означает реальный рост предложения с поправкой на механизм компенсаций. Периоды "бумажного" роста или сокращения добычи остались на время в прошлом", - ответил Белогорьев на вопрос, стоит ли ожидать реального увеличения добычи со стороны ОПЕК+.
По словам эксперта, отход от "добровольных" ограничений был для альянса неизбежным, так как страны-участницы уже не могли сдерживать добычу. Кроме того, в текущей ситуации ОПЕК+ смог воспользоваться моментом рыночной неопределенности, связанной с торговыми войнами президента США Дональда Трампа. Она позволяет минимизировать прямое воздействие роста добычи ОПЕК+ на нефтяные цены, поскольку ключевым ценовым фактором пока стала переменчивая торговая политика США: на ее фоне любые решения ОПЕК+ выглядят второстепенными флуктуациями.
"Скорее всего, реакция (рынка - ред.) будет сдержанной. Отчасти потому, что ускоренный рост добычи в ближайшие месяцы может помочь ОПЕК+ сделать более управляемым и медленным процесс ее увеличения во второй половине 2025 года и начале 2026 года. По крайней мере, некоторые участники рынка могут на это надеяться", - заключил Белогорьев.
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нефть, сша, иран, ливия, дональд трамп, опек
Энергетика, Нефть, Экономика, США, ИРАН, ЛИВИЯ, Дональд Трамп, ОПЕК
Эксперт оценил ситуацию с добычей нефти ОПЕК+
Эксперт Белогорьев: добыча нефти ОПЕК+ практически сравнялась с квотами
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Фактическая добыча нефти ОПЕК+ сейчас практически сравнялась с квотами, поэтому любое их увеличение означает реальный рост предложения, а период "бумажного" изменения в добыче остался в прошлом, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Восемь стран ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в начале апреля объявили об ускорении в три раза отхода от ряда своих ограничений в мае. При этом, по расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсации ранее допущенного "перепроизводства" предельный уровень добычи ОПЕК+ сможет вырасти со следующего месяца на 253 тысячи баррелей в сутки. По информации агентства Рейтер, ускорение наращивания добычи может продолжиться и в июне.
"Фактическая добыча ОПЕК+ (без учета Ирана, Ливии, Венесуэлы и Бразилии) сейчас практически сравнялась с квотами, поэтому любое увеличение квот означает реальный рост предложения с поправкой на механизм компенсаций. Периоды "бумажного" роста или сокращения добычи остались на время в прошлом", - ответил Белогорьев на вопрос, стоит ли ожидать реального увеличения добычи со стороны ОПЕК+.
По словам эксперта, отход от "добровольных" ограничений был для альянса неизбежным, так как страны-участницы уже не могли сдерживать добычу. Кроме того, в текущей ситуации ОПЕК+ смог воспользоваться моментом рыночной неопределенности, связанной с торговыми войнами президента США Дональда Трампа. Она позволяет минимизировать прямое воздействие роста добычи ОПЕК+ на нефтяные цены, поскольку ключевым ценовым фактором пока стала переменчивая торговая политика США: на ее фоне любые решения ОПЕК+ выглядят второстепенными флуктуациями.
"Скорее всего, реакция (рынка - ред.) будет сдержанной. Отчасти потому, что ускоренный рост добычи в ближайшие месяцы может помочь ОПЕК+ сделать более управляемым и медленным процесс ее увеличения во второй половине 2025 года и начале 2026 года. По крайней мере, некоторые участники рынка могут на это надеяться", - заключил Белогорьев.