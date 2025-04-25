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Иран рассчитывает подписать договоренности с Россией по энергоресурсам

Иран рассчитывает подписать договоренности с Россией по энергоресурсам - 25.04.2025, ПРАЙМ

Иран рассчитывает подписать договоренности с Россией по энергоресурсам

Иран в скором времени рассчитывает подписать договоренности с РФ в сфере разработки нефтегазовых ресурсов, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T13:05+0300

2025-04-25T13:05+0300

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энергетика

нефть

россия

иран

москва

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Иран в скором времени рассчитывает подписать договоренности с РФ в сфере разработки нефтегазовых ресурсов, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. "Что касается вопросов геологоразведки и добычи, то у нас есть несколько меморандумов о взаимопонимании с российским компаниями, договорились в кратчайшие сроки превратить меморандумы в договоренности, после чего начнется их реализация", - сказал он журналистам. Днем ранее он заявил, что на данный момент у Тегерана с Москвой существует четыре контракта на разработку семи нефтяных месторождений в Иране на сумму около 4 миллиардов долларов. По его словам, "иранские и российские экспертные группы сейчас занимаются проработкой для их реализации". Он также сообщил, что есть несколько меморандумов, касающихся нефтегазовых месторождений, которые могут стать полноценными договоренностями.

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нефть, россия, иран, москва