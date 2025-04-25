https://1prime.ru/20250425/iran-857023523.html
Иран рассчитывает подписать договоренности с Россией по энергоресурсам
Иран рассчитывает подписать договоренности с Россией по энергоресурсам - 25.04.2025, ПРАЙМ
Иран рассчитывает подписать договоренности с Россией по энергоресурсам
Иран в скором времени рассчитывает подписать договоренности с РФ в сфере разработки нефтегазовых ресурсов, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:05+0300
2025-04-25T13:05+0300
2025-04-25T13:05+0300
энергетика
нефть
россия
иран
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/77503/30/775033070_0:111:2050:1264_1920x0_80_0_0_ff6302a5f2f0e9efc058f50630095b64.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Иран в скором времени рассчитывает подписать договоренности с РФ в сфере разработки нефтегазовых ресурсов, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. "Что касается вопросов геологоразведки и добычи, то у нас есть несколько меморандумов о взаимопонимании с российским компаниями, договорились в кратчайшие сроки превратить меморандумы в договоренности, после чего начнется их реализация", - сказал он журналистам. Днем ранее он заявил, что на данный момент у Тегерана с Москвой существует четыре контракта на разработку семи нефтяных месторождений в Иране на сумму около 4 миллиардов долларов. По его словам, "иранские и российские экспертные группы сейчас занимаются проработкой для их реализации". Он также сообщил, что есть несколько меморандумов, касающихся нефтегазовых месторождений, которые могут стать полноценными договоренностями.
https://1prime.ru/20250425/gaz-857022911.html
иран
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77503/30/775033070_109:0:1941:1374_1920x0_80_0_0_8015ba9d43c8b866c574a248e6c48bfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, иран, москва
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА
Иран рассчитывает подписать договоренности с Россией по энергоресурсам
Министр нефти Пакнежад: Иран в скором времени подпишет договоренности с Россией
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Иран в скором времени рассчитывает подписать договоренности с РФ в сфере разработки нефтегазовых ресурсов, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.
"Что касается вопросов геологоразведки и добычи, то у нас есть несколько меморандумов о взаимопонимании с российским компаниями, договорились в кратчайшие сроки превратить меморандумы в договоренности, после чего начнется их реализация", - сказал он журналистам.
Днем ранее он заявил, что на данный момент у Тегерана с Москвой существует четыре контракта на разработку семи нефтяных месторождений в Иране на сумму около 4 миллиардов долларов. По его словам, "иранские и российские экспертные группы сейчас занимаются проработкой для их реализации". Он также сообщил, что есть несколько меморандумов, касающихся нефтегазовых месторождений, которые могут стать полноценными договоренностями.
Россия в этом году начнет поставки газа в Иран