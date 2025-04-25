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Маск высказался о возможном переизбрании Трампа на четвертый срок

Маск высказался о возможном переизбрании Трампа на четвертый срок - 25.04.2025, ПРАЙМ

Маск высказался о возможном переизбрании Трампа на четвертый срок

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск высказался о гипотетическом переизбрании президента США Дональда Трампа на четвертый срок в... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T09:17+0300

2025-04-25T09:17+0300

2025-04-25T09:17+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск высказался о гипотетическом переизбрании президента США Дональда Трампа на четвертый срок в 2032 году, призвав "думать наперед". "Думайте наперед!" - прокомментировал Маск в соцсети X пост пользователя, опубликовавшего картинку с бейсболкой, на которой изображен агитационный текст "Трамп 2032". Ранее интернет-магазин президента Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении американского лидера баллотироваться на третий срок. В случае участия в президентской гонке в 2032 году, Трампу на момент выборов будет 86 лет. Трамп уже стал самым пожилым американским президентом на момент занятия должности в январе 2025 года в возрасте 78 лет и семи месяцев. Возраст его предшественника на посту Джо Байдена в день инаугурации в 2021 году составлял 78 лет и два месяца. Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.

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технологии, сша, москва, дональд трамп, джо байден