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Нефть дорожает на новостях из США и Китая
Нефть дорожает на новостях из США и Китая - 25.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на новостях из США и Китая
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, при этом готовятся завершить неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T08:26+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, при этом готовятся завершить неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,72%, до 67,02 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 63,26 доллара. С начала недели марки Brent и WTI потеряли в цене на 2,07% и 2,84% соответственно. "Противоречивые заголовки о ситуации относительно пошлин между США и Китаем не улучшают настроения. Инвесторам следует настроиться в сторону понижения нефтяных цен", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). Ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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нефть, рынки, китай, сша
Экономика, Нефть, Рынки, КИТАЙ, США
Нефть дорожает на новостях из США и Китая
Цена на нефть марки Brent выросла до 67,02 доллара за баррель
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, при этом готовятся завершить неделю снижением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,72%, до 67,02 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 63,26 доллара. С начала недели марки Brent и WTI потеряли в цене на 2,07% и 2,84% соответственно.
"Противоречивые заголовки о ситуации относительно пошлин между США и Китаем не улучшают настроения. Инвесторам следует настроиться в сторону понижения нефтяных цен", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).
Ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Цена нефти вечером стабилизируется на разнонаправленных факторах