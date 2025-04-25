Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на новостях из США и Китая - 25.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250425/neft-857013203.html
Нефть дорожает на новостях из США и Китая
Нефть дорожает на новостях из США и Китая - 25.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на новостях из США и Китая
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, при этом готовятся завершить неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T08:26+0300
2025-04-25T08:26+0300
экономика
нефть
рынки
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, при этом готовятся завершить неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,72%, до 67,02 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 63,26 доллара. С начала недели марки Brent и WTI потеряли в цене на 2,07% и 2,84% соответственно. "Противоречивые заголовки о ситуации относительно пошлин между США и Китаем не улучшают настроения. Инвесторам следует настроиться в сторону понижения нефтяных цен", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). Ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250424/neft-857005604.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_e668cc41be40dc35edc2aa41c115f0f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынки, китай, сша
Экономика, Нефть, Рынки, КИТАЙ, США
08:26 25.04.2025
 
Нефть дорожает на новостях из США и Китая

Цена на нефть марки Brent выросла до 67,02 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, при этом готовятся завершить неделю снижением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,72%, до 67,02 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 63,26 доллара. С начала недели марки Brent и WTI потеряли в цене на 2,07% и 2,84% соответственно.
"Противоречивые заголовки о ситуации относительно пошлин между США и Китаем не улучшают настроения. Инвесторам следует настроиться в сторону понижения нефтяных цен", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).
Ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Цена нефти вечером стабилизируется на разнонаправленных факторах
Вчера, 18:49
 
ЭкономикаНефтьРынкиКИТАЙСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала