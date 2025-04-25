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Нефть дорожает на новостях из США и Китая

Нефть дорожает на новостях из США и Китая - 25.04.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на новостях из США и Китая

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, при этом готовятся завершить неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T08:26+0300

2025-04-25T08:26+0300

2025-04-25T08:26+0300

экономика

нефть

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сша

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, при этом готовятся завершить неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,72%, до 67,02 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 63,26 доллара. С начала недели марки Brent и WTI потеряли в цене на 2,07% и 2,84% соответственно. "Противоречивые заголовки о ситуации относительно пошлин между США и Китаем не улучшают настроения. Инвесторам следует настроиться в сторону понижения нефтяных цен", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). Ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не уменьшат пошлины в отношении КНР в одностороннем порядке. Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, однако добавил, что нулевая ставка тарифов не предусмотрена. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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нефть, рынки, китай, сша