https://1prime.ru/20250425/neft-857022078.html
СМИ: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми за 5 лет темпами
СМИ: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми за 5 лет темпами - 25.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми за 5 лет темпами
Российские нефтяные компании увеличивают объемы бурения скважин, подготавливаясь к возможному смягчению ограничений ОПЕК+ и частичной отмене санкций, говорится... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T12:28+0300
2025-04-25T12:28+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании увеличивают объемы бурения скважин, подготавливаясь к возможному смягчению ограничений ОПЕК+ и частичной отмене санкций, говорится в материале Bloomberg.В агентстве отметили, что, несмотря на западные санкции, отрасль смогла приспособиться и сохранить добычу на уровне 11-11,5 млн баррелей нефти и конденсата в сутки, что соответствует уровню 2016 года.Российские нефтесервисные компании успешно адаптировались, найдя замену западным технологиям, и увеличили объемы бурения скважин. Хотя некоторые иностранные компании ушли, их оборудование и опыт остались благодаря передаче активов местным менеджерам.Несмотря на то, что технологии бурения могут быть менее передовыми, влияние санкций оказалось меньше, чем ожидалось, заключили в издании.Согласно правительственной Энергетической стратегии России до 2050 года, страна имеет текущие запасы нефти на более чем 65 лет и природного газа на 100 лет при текущем уровне добычи.
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россия, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Нефть
СМИ: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми за 5 лет темпами
Bloomberg: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми за 5 лет темпами
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Российские нефтяные компании увеличивают объемы бурения скважин, подготавливаясь к возможному смягчению ограничений ОПЕК+ и частичной отмене санкций, говорится
в материале Bloomberg.
В агентстве отметили, что, несмотря на западные санкции, отрасль смогла приспособиться и сохранить добычу на уровне 11-11,5 млн баррелей нефти и конденсата в сутки, что соответствует уровню 2016 года.
Российские нефтесервисные компании успешно адаптировались, найдя замену западным технологиям, и увеличили объемы бурения скважин. Хотя некоторые иностранные компании ушли, их оборудование и опыт остались благодаря передаче активов местным менеджерам.
Несмотря на то, что технологии бурения могут быть менее передовыми, влияние санкций оказалось меньше, чем ожидалось, заключили в издании.
Согласно правительственной Энергетической стратегии России до 2050 года, страна имеет текущие запасы нефти на более чем 65 лет и природного газа на 100 лет при текущем уровне добычи.
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