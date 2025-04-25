https://1prime.ru/20250425/neft-857022078.html

СМИ: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми за 5 лет темпами

СМИ: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми за 5 лет темпами - 25.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми за 5 лет темпами

Российские нефтяные компании увеличивают объемы бурения скважин, подготавливаясь к возможному смягчению ограничений ОПЕК+ и частичной отмене санкций, говорится... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T12:28+0300

2025-04-25T12:28+0300

2025-04-25T12:28+0300

энергетика

россия

нефть

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании увеличивают объемы бурения скважин, подготавливаясь к возможному смягчению ограничений ОПЕК+ и частичной отмене санкций, говорится в материале Bloomberg.В агентстве отметили, что, несмотря на западные санкции, отрасль смогла приспособиться и сохранить добычу на уровне 11-11,5 млн баррелей нефти и конденсата в сутки, что соответствует уровню 2016 года.Российские нефтесервисные компании успешно адаптировались, найдя замену западным технологиям, и увеличили объемы бурения скважин. Хотя некоторые иностранные компании ушли, их оборудование и опыт остались благодаря передаче активов местным менеджерам.Несмотря на то, что технологии бурения могут быть менее передовыми, влияние санкций оказалось меньше, чем ожидалось, заключили в издании.Согласно правительственной Энергетической стратегии России до 2050 года, страна имеет текущие запасы нефти на более чем 65 лет и природного газа на 100 лет при текущем уровне добычи.

https://1prime.ru/20250425/rosnedra-857021727.html

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россия, нефть