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ЦБ РФ понизил прогноз цены нефти Urals для налогообложения - 25.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ РФ понизил прогноз цены нефти Urals для налогообложения
ЦБ РФ понизил прогноз цены нефти Urals для налогообложения - 25.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ понизил прогноз цены нефти Urals для налогообложения
Банк России понизил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для налогообложения в текущем году до 60 с 65 долларов за баррель, следует из... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T13:38+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для налогообложения в текущем году до 60 с 65 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз стоимости Urals в 2026 и в 2027 году ЦБ РФ сохранен на уровне прошлого прогноза - 60 долларов за баррель. Минэкономразвития в апреле сообщило, что прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель. Цена на Urals в последующие 3 года, по прогнозу министерства, будет расти – до 61 доллара за баррель в 2026 году, 63 долларов за баррель в 2027 году и до 65 долларов за баррель в 2028 году.
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ставка банка россии, российская нефть, urals
ставка Банка России, российская нефть, Urals
13:38 25.04.2025
 
ЦБ РФ понизил прогноз цены нефти Urals для налогообложения

ЦБ понизил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2025 г до $60/баррель

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для налогообложения в текущем году до 60 с 65 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Цена нефти усиливает рост после снижения стоимости днем ранее
Вчера, 14:35
Прогноз стоимости Urals в 2026 и в 2027 году ЦБ РФ сохранен на уровне прошлого прогноза - 60 долларов за баррель.
Минэкономразвития в апреле сообщило, что прогнозирует среднюю цену нефти марки Urals для налогообложения в 2025 году на уровне 56 долларов за баррель. Цена на Urals в последующие 3 года, по прогнозу министерства, будет расти – до 61 доллара за баррель в 2026 году, 63 долларов за баррель в 2027 году и до 65 долларов за баррель в 2028 году.
 
ставка Банка Россиироссийская нефтьUrals
 
 
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