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Цены на нефть снижаются в пятницу на 3-4% - 25.04.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть снижаются в пятницу на 3-4%
Цены на нефть снижаются в пятницу на 3-4% - 25.04.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются в пятницу на 3-4%
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки сократились на 3-4%, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T14:54+0300
2025-04-25T14:54+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки сократились на 3-4%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.43 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,38%, до 65,63 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,43%, до 61,89 доллара. На протяжении недели котировки нефти проявляли волатильность. Так, в понедельник цены опустились на 2,5%, а в среду - как минимум на 2%. Рост вторника в пределах 2% и некоторое увеличение четверга не позволили отыграть потери, в результате цены на нефть с начала недели уже сократились на 3-4%. Рынки продолжают оценивать планы ОПЕК+ по добыче нефти. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. Ожидания увеличения предложения сдерживают стоимость нефти. А ранее в пятницу агентство Блумберг написало со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125%-ных пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. Ослабление торговой напряженности несколько поддерживает перспективы по экономике и спросу на нефть, что позитивно для котировок. Инвесторы ожидают в пятницу выхода данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 апреля их число выросло на одну - до 481 агрегата.
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нефть, рынки, опек
Экономика, Нефть, Рынки, ОПЕК
14:54 25.04.2025
 
Цены на нефть снижаются в пятницу на 3-4%

Мировые цены на нефть снижаются с начала недели на 3-4%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки сократились на 3-4%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.43 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,38%, до 65,63 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,43%, до 61,89 доллара.
На протяжении недели котировки нефти проявляли волатильность. Так, в понедельник цены опустились на 2,5%, а в среду - как минимум на 2%. Рост вторника в пределах 2% и некоторое увеличение четверга не позволили отыграть потери, в результате цены на нефть с начала недели уже сократились на 3-4%.
Рынки продолжают оценивать планы ОПЕК+ по добыче нефти. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. Ожидания увеличения предложения сдерживают стоимость нефти.
А ранее в пятницу агентство Блумберг написало со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125%-ных пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. Ослабление торговой напряженности несколько поддерживает перспективы по экономике и спросу на нефть, что позитивно для котировок.
Инвесторы ожидают в пятницу выхода данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 апреля их число выросло на одну - до 481 агрегата.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
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