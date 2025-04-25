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Цены на нефть снижаются в пятницу на 3-4%

Цены на нефть снижаются в пятницу на 3-4% - 25.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются в пятницу на 3-4%

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки сократились на 3-4%, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T14:54+0300

2025-04-25T14:54+0300

2025-04-25T14:54+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки сократились на 3-4%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.43 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,38%, до 65,63 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,43%, до 61,89 доллара. На протяжении недели котировки нефти проявляли волатильность. Так, в понедельник цены опустились на 2,5%, а в среду - как минимум на 2%. Рост вторника в пределах 2% и некоторое увеличение четверга не позволили отыграть потери, в результате цены на нефть с начала недели уже сократились на 3-4%. Рынки продолжают оценивать планы ОПЕК+ по добыче нефти. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. Ожидания увеличения предложения сдерживают стоимость нефти. А ранее в пятницу агентство Блумберг написало со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможность приостановки действия 125%-ных пошлин на некоторые импортные товары из США, включая медицинское оборудование и этан. Ослабление торговой напряженности несколько поддерживает перспективы по экономике и спросу на нефть, что позитивно для котировок. Инвесторы ожидают в пятницу выхода данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company, которая опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 апреля их число выросло на одну - до 481 агрегата.

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нефть, рынки, опек