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Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением

Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением - 25.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, при этом по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, при этом по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.05 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,39%, до 66,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 63,02 доллара. С начала недели Brent подешевел на 1,7%, WTI - на 2,4%. На этой неделе инвесторы оценивали сообщение агентства Рейтер о том, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 апреля их число выросло на 2 - до 483 агрегатов.

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нефть, рынки, опек