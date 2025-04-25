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Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением
Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением - 25.04.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, при этом по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов. | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T20:15+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, при этом по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.05 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,39%, до 66,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 63,02 доллара. С начала недели Brent подешевел на 1,7%, WTI - на 2,4%. На этой неделе инвесторы оценивали сообщение агентства Рейтер о том, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 апреля их число выросло на 2 - до 483 агрегатов.
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нефть, рынки, опек
Экономика, Нефть, Рынки, ОПЕК
Цены на нефть готовятся завершить неделю снижением
Цены на нефть, несмотря на рост в пятницу, готовятся завершить неделю снижением
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут, при этом по итогам недели готовятся показать снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.05 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,39%, до 66,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 63,02 доллара.
С начала недели Brent подешевел на 1,7%, WTI - на 2,4%.
На этой неделе инвесторы оценивали сообщение агентства Рейтер о том, что некоторые страны ОПЕК+ с "добровольными", дополнительными к имеющимся квотам, ограничениями планируют предложить еще ускорить увеличение своей добычи нефти с июня.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 25 апреля их число выросло на 2 - до 483 агрегатов.
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