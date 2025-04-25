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В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления - 25.04.2025, ПРАЙМ
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В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления
В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления - 25.04.2025, ПРАЙМ
В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления
Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T01:15+0300
2025-04-25T01:15+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
рф
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее железнодорожные билеты продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов. "Федеральная пассажирская компания" увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 "Красная стрела" и № 3/4 "Экспресс", - рассказали в ФПК. Эти два поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. РЖД и Минтранс РФ сообщали ранее об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда. "Увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: "Жемчужину Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "Гастротур", "Волжский вояж", - уточнили РИА Новости в ФПК список поездов. Аналогичная глубина продаж действует и для билетов на турпоезд дирекции скоростного сообщения РЖД "Рускеальский экспресс". "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, рф, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
01:15 25.04.2025
 
В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления

ФПК: некоторые поезда дальнего следования начали продавать за полгода до отправления

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее железнодорожные билеты продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания" увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 "Красная стрела" и № 3/4 "Экспресс", - рассказали в ФПК.
Эти два поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
РЖД и Минтранс РФ сообщали ранее об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда.
"Увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: "Жемчужину Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "Гастротур", "Волжский вояж", - уточнили РИА Новости в ФПК список поездов.
Аналогичная глубина продаж действует и для билетов на турпоезд дирекции скоростного сообщения РЖД "Рускеальский экспресс".
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФФедеральная пассажирская компанияРЖДФПК
 
 
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