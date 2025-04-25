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В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления
В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления - 25.04.2025, ПРАЙМ
В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления
Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T01:15+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее железнодорожные билеты продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания" увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 "Красная стрела" и № 3/4 "Экспресс", - рассказали в ФПК.
Эти два поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
РЖД и Минтранс РФ сообщали ранее об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда.
"Увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: "Жемчужину Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "Гастротур", "Волжский вояж", - уточнили РИА Новости в ФПК список поездов.
Аналогичная глубина продаж действует и для билетов на турпоезд дирекции скоростного сообщения РЖД "Рускеальский экспресс".
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления
ФПК: некоторые поезда дальнего следования начали продавать за полгода до отправления
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее железнодорожные билеты продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания" увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 "Красная стрела" и № 3/4 "Экспресс", - рассказали в ФПК.
Эти два поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
РЖД и Минтранс РФ сообщали ранее об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда.
"Увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: "Жемчужину Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "Гастротур", "Волжский вояж", - уточнили РИА Новости в ФПК список поездов.
Аналогичная глубина продаж действует и для билетов на турпоезд дирекции скоростного сообщения РЖД "Рускеальский экспресс".
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.