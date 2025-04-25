https://1prime.ru/20250425/rossija-857009972.html

В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления

В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления - 25.04.2025, ПРАЙМ

В России начали продавать железнодорожные билеты за полгода до отправления

Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T01:15+0300

2025-04-25T01:15+0300

2025-04-25T01:15+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

рф

федеральная пассажирская компания

ржд

фпк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857009972.jpg?1745532906

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее железнодорожные билеты продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов. "Федеральная пассажирская компания" увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № 1/2 "Красная стрела" и № 3/4 "Экспресс", - рассказали в ФПК. Эти два поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. РЖД и Минтранс РФ сообщали ранее об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда. "Увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: "Жемчужину Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "Гастротур", "Волжский вояж", - уточнили РИА Новости в ФПК список поездов. Аналогичная глубина продаж действует и для билетов на турпоезд дирекции скоростного сообщения РЖД "Рускеальский экспресс". "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

москва

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, рф, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк