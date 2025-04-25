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"Леста Игры" обжаловала арест активов компании

"Леста Игры" обжаловала арест активов компании - 25.04.2025, ПРАЙМ

"Леста Игры" обжаловала арест активов компании

Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы,... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T20:21+0300

2025-04-25T20:21+0300

2025-04-25T20:21+0300

россия

компьютерные игры

суд

иск

фссп

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы, имеющейся в распоряжении РИА Новости. В ней указано, что частная жалоба подана на определение Таганского суда Москвы, в качестве меры предварительной защиты арестовавшего 100% долей ответчиков в группе компаний. Фактически же арестован весь бизнес, а в отношении ГК "Леста" введен особый ограничительный режим управления и функционирования, подчеркивается в жалобе. Руководство "Лесты" настаивает, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании. "Леста" участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует уникальный в мировой киберспортивной индустрии Парад Победы на Красной площади в игре "Мир танков", проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием "Кубок Первого канала. Мир танков" и международный киберспортивный турнир по российской игре "Мир танков" в рамках празднования Дня Победы в ВОВ в Республике Беларусь с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии, говорится в жалобе. Ранее из материалов ФССП РФ стало известно, что судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на юрлица российского разработчика компьютерных игр. "Леста Игры" (ранее Lesta Games) - российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.

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россия, компьютерные игры, суд, иск, фссп