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"Леста Игры" обжаловала арест активов компании - 25.04.2025, ПРАЙМ
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"Леста Игры" обжаловала арест активов компании
"Леста Игры" обжаловала арест активов компании - 25.04.2025, ПРАЙМ
"Леста Игры" обжаловала арест активов компании
Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы,... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T20:21+0300
2025-04-25T20:21+0300
россия
компьютерные игры
суд
иск
фссп
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы, имеющейся в распоряжении РИА Новости. В ней указано, что частная жалоба подана на определение Таганского суда Москвы, в качестве меры предварительной защиты арестовавшего 100% долей ответчиков в группе компаний. Фактически же арестован весь бизнес, а в отношении ГК "Леста" введен особый ограничительный режим управления и функционирования, подчеркивается в жалобе. Руководство "Лесты" настаивает, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании. "Леста" участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует уникальный в мировой киберспортивной индустрии Парад Победы на Красной площади в игре "Мир танков", проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием "Кубок Первого канала. Мир танков" и международный киберспортивный турнир по российской игре "Мир танков" в рамках празднования Дня Победы в ВОВ в Республике Беларусь с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии, говорится в жалобе. Ранее из материалов ФССП РФ стало известно, что судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на юрлица российского разработчика компьютерных игр. "Леста Игры" (ранее Lesta Games) - российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.
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россия, компьютерные игры, суд, иск, фссп
РОССИЯ, компьютерные игры, суд, иск, ФССП
20:21 25.04.2025
 
"Леста Игры" обжаловала арест активов компании

"Леста Игры" обжаловала решение суда о наложении ареста на активы компании

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Представители компании "Леста Игры" обжаловали решение суда о наложении ареста на активы фирмы и связанных с ней юридических лиц, следует из копии жалобы, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
В ней указано, что частная жалоба подана на определение Таганского суда Москвы, в качестве меры предварительной защиты арестовавшего 100% долей ответчиков в группе компаний. Фактически же арестован весь бизнес, а в отношении ГК "Леста" введен особый ограничительный режим управления и функционирования, подчеркивается в жалобе.
Руководство "Лесты" настаивает, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании.
"Леста" участвует в проектах, посвященных подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, реализует уникальный в мировой киберспортивной индустрии Парад Победы на Красной площади в игре "Мир танков", проводит первые киберспортивные соревнования на федеральном телевидении под названием "Кубок Первого канала. Мир танков" и международный киберспортивный турнир по российской игре "Мир танков" в рамках празднования Дня Победы в ВОВ в Республике Беларусь с реконструкцией танковых боев против нацистской Германии, говорится в жалобе.
Ранее из материалов ФССП РФ стало известно, что судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на юрлица российского разработчика компьютерных игр.
"Леста Игры" (ранее Lesta Games) - российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В портфеле есть игры "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.
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РОССИЯкомпьютерные игрысудискФССП
 
 
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