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"Талина" получила аккредитацию на экспорт кормов для животных
"Талина" получила аккредитацию на экспорт кормов для животных - 25.04.2025, ПРАЙМ
"Талина" получила аккредитацию на экспорт кормов для животных
Российский производитель корма для домашних животных, ГК "Талина", получил аккредитацию на экспорт в пять стран - Монголию, Сербию, Таджикистан, Молдову и... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T06:47+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский производитель корма для домашних животных, ГК "Талина", получил аккредитацию на экспорт в пять стран - Монголию, Сербию, Таджикистан, Молдову и Грузию, рассказали РИА Новости в компании.
"Группа компаний "Талина" получила аккредитацию на экспорт сухих кормов для домашних животных в Монголию, Сербию, Таджикистан, Молдову и Грузию. Поставки будет осуществлять ООО "Добрый хозяин" (входит в ГК "Талина"), расположенное в п. Атяшево (Республика Мордовия)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аккредитация стала возможной после прохождения производителем кормов всех необходимых проверок со стороны ветеринарных и санитарных ведомств стран-импортеров. До этого продукция компании уже поставлялась в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Армению, Абхазию, Туркмению и Узбекистан.
Так, в ближайшее время планируется выход в Китай, ОАЭ и Вьетнам.
По итогам 2024 года ГК "Талина" отгрузила за рубеж более 1,3 миллиона кг сухих и влажных кормов для животных. Товарооборот экспортного направления составил 152,8 миллиона рублей, что в 2,5 раза превышает показатель 2023 года.
Продукция выпускается под собственными торговыми марками компании - "Вкусная миска", L'Amour, Kissa, Hitstick, Kott Pro, Van Kot, Royal Food, DӧGG, а также в рамках контрактного производства для федеральных торговых сетей.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, СЕРБИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ЕАЭС
"Талина" получила аккредитацию на экспорт кормов для животных
ГК "Талина" получила аккредитацию на экспорт кормов для домашних животных в пять стран
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский производитель корма для домашних животных, ГК "Талина", получил аккредитацию на экспорт в пять стран - Монголию, Сербию, Таджикистан, Молдову и Грузию, рассказали РИА Новости в компании.
"Группа компаний "Талина" получила аккредитацию на экспорт сухих кормов для домашних животных в Монголию, Сербию, Таджикистан, Молдову и Грузию. Поставки будет осуществлять ООО "Добрый хозяин" (входит в ГК "Талина"), расположенное в п. Атяшево (Республика Мордовия)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аккредитация стала возможной после прохождения производителем кормов всех необходимых проверок со стороны ветеринарных и санитарных ведомств стран-импортеров. До этого продукция компании уже поставлялась в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Армению, Абхазию, Туркмению и Узбекистан.
Так, в ближайшее время планируется выход в Китай, ОАЭ и Вьетнам.
По итогам 2024 года ГК "Талина" отгрузила за рубеж более 1,3 миллиона кг сухих и влажных кормов для животных. Товарооборот экспортного направления составил 152,8 миллиона рублей, что в 2,5 раза превышает показатель 2023 года.
Продукция выпускается под собственными торговыми марками компании - "Вкусная миска", L'Amour, Kissa, Hitstick, Kott Pro, Van Kot, Royal Food, DӧGG, а также в рамках контрактного производства для федеральных торговых сетей.