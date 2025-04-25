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"Талина" получила аккредитацию на экспорт кормов для животных

"Талина" получила аккредитацию на экспорт кормов для животных - 25.04.2025, ПРАЙМ

"Талина" получила аккредитацию на экспорт кормов для животных

Российский производитель корма для домашних животных, ГК "Талина", получил аккредитацию на экспорт в пять стран - Монголию, Сербию, Таджикистан, Молдову и... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T06:47+0300

2025-04-25T06:47+0300

2025-04-25T06:47+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Российский производитель корма для домашних животных, ГК "Талина", получил аккредитацию на экспорт в пять стран - Монголию, Сербию, Таджикистан, Молдову и Грузию, рассказали РИА Новости в компании. "Группа компаний "Талина" получила аккредитацию на экспорт сухих кормов для домашних животных в Монголию, Сербию, Таджикистан, Молдову и Грузию. Поставки будет осуществлять ООО "Добрый хозяин" (входит в ГК "Талина"), расположенное в п. Атяшево (Республика Мордовия)", - говорится в сообщении. Отмечается, что аккредитация стала возможной после прохождения производителем кормов всех необходимых проверок со стороны ветеринарных и санитарных ведомств стран-импортеров. До этого продукция компании уже поставлялась в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Армению, Абхазию, Туркмению и Узбекистан. Так, в ближайшее время планируется выход в Китай, ОАЭ и Вьетнам. По итогам 2024 года ГК "Талина" отгрузила за рубеж более 1,3 миллиона кг сухих и влажных кормов для животных. Товарооборот экспортного направления составил 152,8 миллиона рублей, что в 2,5 раза превышает показатель 2023 года. Продукция выпускается под собственными торговыми марками компании - "Вкусная миска", L'Amour, Kissa, Hitstick, Kott Pro, Van Kot, Royal Food, DӧGG, а также в рамках контрактного производства для федеральных торговых сетей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, монголия, сербия, таджикистан, еаэс