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"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО
"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО - 25.04.2025, ПРАЙМ
"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО
Бойцы Вооруженных сил Украины не смогут продержаться и года даже при поддержке США. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T09:10+0300
2025-04-25T09:10+0300
2025-04-25T09:10+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины не смогут продержаться и года даже при поддержке США. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. <…> В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года", — заметил эксперт.Он также отметил, что Вооруженные Силы Украины будут разгромлены еще быстрее в случае прекращения материальной поддержки от США.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что США выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся на инициативы по прекращению конфликта, предложенные США.
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запад, сво, всу
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, СВО, ВСУ
"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО
Профессор Миршаймер: бойцы ВСУ не смогут продержаться и года даже с помощью США
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Бойцы Вооруженных сил Украины не смогут продержаться и года даже при поддержке США. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала
Judging Freedom.
"Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. <…> В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года", — заметил эксперт.
Он также отметил, что Вооруженные Силы Украины будут разгромлены еще быстрее в случае прекращения материальной поддержки от США.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что США выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся на инициативы по прекращению конфликта, предложенные США.
Песков отметил неконтролируемость Зеленским части подразделений ВСУ