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"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО

"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО - 25.04.2025, ПРАЙМ

"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил Украины не смогут продержаться и года даже при поддержке США. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... | 25.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-25T09:10+0300

2025-04-25T09:10+0300

2025-04-25T09:10+0300

спецоперация на украине

запад

сво

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины не смогут продержаться и года даже при поддержке США. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. <…> В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года", — заметил эксперт.Он также отметил, что Вооруженные Силы Украины будут разгромлены еще быстрее в случае прекращения материальной поддержки от США.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что США выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся на инициативы по прекращению конфликта, предложенные США.

https://1prime.ru/20250423/peskov-856972956.html

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запад, сво, всу