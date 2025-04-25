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"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО - 25.04.2025, ПРАЙМ
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"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО
"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО - 25.04.2025, ПРАЙМ
"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО
Бойцы Вооруженных сил Украины не смогут продержаться и года даже при поддержке США. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... | 25.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-25T09:10+0300
2025-04-25T09:10+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины не смогут продержаться и года даже при поддержке США. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. &lt;…&gt; В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года", — заметил эксперт.Он также отметил, что Вооруженные Силы Украины будут разгромлены еще быстрее в случае прекращения материальной поддержки от США.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что США выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся на инициативы по прекращению конфликта, предложенные США.
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запад, сво, всу
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, СВО, ВСУ
09:10 25.04.2025
 
"Сложно представить": в США пришли в ужас от произошедшего в зоне СВО

Профессор Миршаймер: бойцы ВСУ не смогут продержаться и года даже с помощью США

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины не смогут продержаться и года даже при поддержке США. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. <…> В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года", — заметил эксперт.
Он также отметил, что Вооруженные Силы Украины будут разгромлены еще быстрее в случае прекращения материальной поддержки от США.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что США выйдут из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся на инициативы по прекращению конфликта, предложенные США.
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