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Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области - 26.04.2025, ПРАЙМ
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T14:45+0300
2025-04-26T14:45+0300
спецоперация на украине
россия
москва
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы российской земли. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. "То, чего так ждали и в чём ни минуты не сомневались — наши воины завершили операцию по освобождению Курской области! Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил сегодня Верховному главнокомандующему. Наши воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы нашей земли!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.Также Хинштейн заявил, что каждый, кто сложил голову за освобождение Курской земли, никогда не будет забыт.Врио губернатора также отметил, что впереди предстоит большая работа: необходимо провести разминирование, расчистку и восстановление освобожденных территорий.По словам Хинштейна, каждый житель региона стремился и надеялся на приближение дня, когда Курская область будет освобождена от захватчиков. Все трудности будут преодолены в честь тех, кто пожертвовал собой ради этой победы, добавил он.Также Александр Хинштейн выразил уверенность, что освобожденные земли станут ещё прекраснее, чем прежде и отметил, что освобождение Курской области приблизило Россию к победе."Сделаем все, чтобы освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше! Курская область освобождена! Полный разгром врага на всех направлениях фронта еще ближе!" - написал Хинштейн.
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россия, москва, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин
14:45 26.04.2025
 
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн: российские воины сломили последние рубежи обороны ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение региона, заявил, что российские воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы российской земли.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области.
"То, чего так ждали и в чём ни минуты не сомневались — наши воины завершили операцию по освобождению Курской области! Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил сегодня Верховному главнокомандующему. Наши воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы нашей земли!" - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Также Хинштейн заявил, что каждый, кто сложил голову за освобождение Курской земли, никогда не будет забыт.
Врио губернатора также отметил, что впереди предстоит большая работа: необходимо провести разминирование, расчистку и восстановление освобожденных территорий.
По словам Хинштейна, каждый житель региона стремился и надеялся на приближение дня, когда Курская область будет освобождена от захватчиков. Все трудности будут преодолены в честь тех, кто пожертвовал собой ради этой победы, добавил он.
Также Александр Хинштейн выразил уверенность, что освобожденные земли станут ещё прекраснее, чем прежде и отметил, что освобождение Курской области приблизило Россию к победе.
"Сделаем все, чтобы освобожденная земля стала еще краше, чем была раньше! Курская область освобождена! Полный разгром врага на всех направлениях фронта еще ближе!" - написал Хинштейн.
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
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14:08
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМОСКВААлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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