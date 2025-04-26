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Российские войска освободили Курскую область - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Российские войска освободили Курскую область
Российские войска освободили Курскую область - 26.04.2025, ПРАЙМ
Российские войска освободили Курскую область
Операция по освобождению Курской области от украинских вооруженных сил завершена, соответствующий доклад был представлен Верховному главнокомандующему Владимиру | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T13:32+0300
2025-04-26T14:21+0300
спецоперация на украине
общество
россия
рф
владимир путин
валерий герасимов
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Операция по освобождению Курской области от украинских вооруженных сил завершена, соответствующий доклад был представлен Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщили в Кремле."Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В ходе встречи с Путиным в режиме видеоконференции Герасимов отметил, что планы киевского режима по созданию стратегического плацдарма и попытки сорвать российское наступление в Донбассе потерпели неудачу. Также он добавил, что сегодня был освобожден последний населенный пункт на территории Курской области."Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь", - сообщил Герасимов.
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общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий песков, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дмитрий Песков, ВСУ
13:32 26.04.2025 (обновлено: 14:21 26.04.2025)
 
Российские войска освободили Курскую область

Путин получил доклад Герасимова о завершении операции по освобождению Курской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
© POOL
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Операция по освобождению Курской области от украинских вооруженных сил завершена, соответствующий доклад был представлен Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщили в Кремле.
"Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе встречи с Путиным в режиме видеоконференции Герасимов отметил, что планы киевского режима по созданию стратегического плацдарма и попытки сорвать российское наступление в Донбассе потерпели неудачу. Также он добавил, что сегодня был освобожден последний населенный пункт на территории Курской области.
"Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь", - сообщил Герасимов.
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Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинВалерий ГерасимовДмитрий ПесковВСУ
 
 
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