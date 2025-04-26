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Российские войска освободили Курскую область

Российские войска освободили Курскую область - 26.04.2025, ПРАЙМ

Российские войска освободили Курскую область

Операция по освобождению Курской области от украинских вооруженных сил завершена, соответствующий доклад был представлен Верховному главнокомандующему Владимиру | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T13:32+0300

2025-04-26T13:32+0300

2025-04-26T14:21+0300

спецоперация на украине

общество

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Операция по освобождению Курской области от украинских вооруженных сил завершена, соответствующий доклад был представлен Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщили в Кремле."Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В ходе встречи с Путиным в режиме видеоконференции Герасимов отметил, что планы киевского режима по созданию стратегического плацдарма и попытки сорвать российское наступление в Донбассе потерпели неудачу. Также он добавил, что сегодня был освобожден последний населенный пункт на территории Курской области."Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь", - сообщил Герасимов.

https://1prime.ru/20250419/gerasimov-856841220.html

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общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий песков, всу