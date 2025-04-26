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Сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций, сообщил Вучич - 26.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250426/nis-857045419.html
Сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций, сообщил Вучич
Сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций, сообщил Вучич - 26.04.2025, ПРАЙМ
Сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций, сообщил Вучич
Российско-сербская компания NIS получила третью отсрочку от введения санкций США до 27 июня, заявил президент Сербии Александр Вучич в субботу. | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T10:21+0300
2025-04-26T10:21+0300
экономика
нефть
россия
сша
белград
сербия
александр вучич
петер сийярто
nis
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БЕЛГРАД, 26 апр – ПРАЙМ. Российско-сербская компания NIS получила третью отсрочку от введения санкций США до 27 июня, заявил президент Сербии Александр Вучич в субботу. Правительство Сербии в пятницу направило письмо минфину США с просьбой о третьей отсрочке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"). "Сербия смогла получить новую отсрочку санкций для NIS, на этот раз на два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнёрам за понимание позиции Сербии", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская). "Нефтяная индустрия Сербии" 23 апреля подала минфину США запрос на выдачу третьей временной лицензии на осуществление деятельности, в преддверии введения санкций 28 апреля. NIS напомнил, что 14 марта подал минфину США и запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). "Правительство Сербии сегодня направило письмо Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которым запросило продление особой лицензии, которая бы отсрочила полное применение санкций по отношению к NIS после 28 апреля", - сообщило сербское министерство горного дела и энергетики. Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на понимание США из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике. Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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нефть, россия, сша, белград, сербия, александр вучич, петер сийярто, nis, газпром, instagram
Экономика, Нефть, РОССИЯ, США, БЕЛГРАД, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Петер Сийярто, NIS, Газпром, Instagram
10:21 26.04.2025
 
Сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций, сообщил Вучич

Президент Сербии Вучич: компания NIS получила третью отсрочку от санкций США до 27 июня

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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БЕЛГРАД, 26 апр – ПРАЙМ. Российско-сербская компания NIS получила третью отсрочку от введения санкций США до 27 июня, заявил президент Сербии Александр Вучич в субботу.
Правительство Сербии в пятницу направило письмо минфину США с просьбой о третьей отсрочке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому").
"Сербия смогла получить новую отсрочку санкций для NIS, на этот раз на два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнёрам за понимание позиции Сербии", - написал Вучич в своем аккаунте в Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская).
"Нефтяная индустрия Сербии" 23 апреля подала минфину США запрос на выдачу третьей временной лицензии на осуществление деятельности, в преддверии введения санкций 28 апреля. NIS напомнил, что 14 марта подал минфину США и запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).
"Правительство Сербии сегодня направило письмо Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которым запросило продление особой лицензии, которая бы отсрочила полное применение санкций по отношению к NIS после 28 апреля", - сообщило сербское министерство горного дела и энергетики.
Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на понимание США из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике.
Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год.
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Сербии Александр Вучич
Санкции США против компании NIS отложены на 30 дней, сообщил Вучич
28 марта, 18:22
 
ЭкономикаНефтьРОССИЯСШАБЕЛГРАДСЕРБИЯАлександр ВучичПетер СийяртоNISГазпромInstagram
 
 
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