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Россиянам объяснили, кто получит две пенсии в апреле
Россиянам объяснили, кто получит две пенсии в апреле - 26.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, кто получит две пенсии в апреле
Некоторые пенсионеры получат выплату за май в конце апреля. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T02:02+0300
2025-04-26T02:02+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Некоторые пенсионеры получат выплату за май в конце апреля. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Речь идет о россиянах, которые обычно получают пенсию с 1 по 4 число каждого месяца."В этом году в связи с тем, что 1-4 мая выпадают на нерабочие дни, для многих произойдет изменение привычного порядка выплаты пенсий. Если установленная СФР дата получения выпадает на 1-4 мая, то пенсия будет выплачена в апреле", - рассказал эксперт."Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29-30 число", - указал он.Таким образом, в апреле эти категории граждан получат сразу две выплаты - за апрель в начале апреля и за май в конце апреля.В первые рабочие дни мая, то есть 5-7 числа, пенсию получат те, для кого это привычный график, а также те, у которых дни выплаты перенесены с праздничных дней 9-11 мая.Вместе с тем, Виноградов призвал дождаться официальной информации от Социального фонда РФ. За ним всегда последнее слово. Точный график должен появиться на сайтах региональных отделений СФР, указал эксперт.
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пенсии, пенсионеры, общество , вадим виноградов, социальный фонд, ниу вшэ
Экономика, Пенсии, пенсионеры, Общество , Вадим Виноградов, Социальный фонд, НИУ ВШЭ
Россиянам объяснили, кто получит две пенсии в апреле
Профессор Виноградов: некоторые граждане получат две пенсии в апреле
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Некоторые пенсионеры получат выплату за май в конце апреля. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая
Речь идет о россиянах, которые обычно получают пенсию с 1 по 4 число каждого месяца.
"В этом году в связи с тем, что 1-4 мая выпадают на нерабочие дни, для многих произойдет изменение привычного порядка выплаты пенсий. Если установленная СФР дата получения выпадает на 1-4 мая, то пенсия будет выплачена в апреле", - рассказал эксперт.
"Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29-30 число", - указал он.
Таким образом, в апреле эти категории граждан получат сразу две выплаты - за апрель в начале апреля и за май в конце апреля.
В первые рабочие дни мая, то есть 5-7 числа, пенсию получат те, для кого это привычный график, а также те, у которых дни выплаты перенесены с праздничных дней 9-11 мая.
Вместе с тем, Виноградов призвал дождаться официальной информации от Социального фонда РФ. За ним всегда последнее слово. Точный график должен появиться на сайтах региональных отделений СФР, указал эксперт.