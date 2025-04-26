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Путин прокомментировал полный разгром ВСУ в Курской области
Путин прокомментировал полный разгром ВСУ в Курской области - 26.04.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал полный разгром ВСУ в Курской области
Полное поражение противника в Курском приграничье создает благоприятные условия для дальнейших успешных операций российских войск на других ключевых участках... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T14:08+0300
2025-04-26T14:08+0300
2025-04-26T14:26+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Полное поражение противника в Курском приграничье создает благоприятные условия для дальнейших успешных операций российских войск на других ключевых участках фронта, заявил президент России Владимир Путин."Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.По словам Путина, потери украинских сил в Курской области окажут значительное влияние на всю линию боевого соприкосновения. Он отметил, что масштабные потери, в том числе среди наиболее подготовленных и оснащенных подразделений, таких как штурмовые группы и спецназ, будут иметь последствия для всей ситуации на фронте.В ходе также встречи Путин отметил, что он регулярно получал информацию о ходе операции и подчеркнул заслуги наиболее эффективно действовавших подразделений, включая 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк "Ахмат", а также морскую пехоту - 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.Путин поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм."Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России. Спасибо", - сказал глава государства.В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.
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россия, общество , владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ
Путин прокомментировал полный разгром ВСУ в Курской области
Путин: разгром ВСУ в Курском приграничье приближает полный разгром неонацистского режима
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Полное поражение противника в Курском приграничье создает благоприятные условия для дальнейших успешных операций российских войск на других ключевых участках фронта, заявил президент России Владимир Путин.
"Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.
По словам Путина, потери украинских сил в Курской области окажут значительное влияние на всю линию боевого соприкосновения. Он отметил, что масштабные потери, в том числе среди наиболее подготовленных и оснащенных подразделений, таких как штурмовые группы и спецназ, будут иметь последствия для всей ситуации на фронте.
В ходе также встречи Путин отметил, что он регулярно получал информацию о ходе операции и подчеркнул заслуги наиболее эффективно действовавших подразделений, включая 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк "Ахмат", а также морскую пехоту - 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.
Путин поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм.
"Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России. Спасибо", - сказал глава государства.
В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.
Российские войска освободили Курскую область