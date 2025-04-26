https://1prime.ru/20250426/tekhosmotr-857052807.html

В России ввели обновленную систему техосмотра

В России ввели обновленную систему техосмотра - 26.04.2025, ПРАЙМ

В России ввели обновленную систему техосмотра

В России с 28 апреля начнет действовать обновленная система технического осмотра транспортных средств. Несмотря на то что несколько лет назад техосмотр для... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T17:59+0300

2025-04-26T17:59+0300

2025-04-26T17:59+0300

авто

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. В России с 28 апреля начнет действовать обновленная система технического осмотра транспортных средств. Несмотря на то что несколько лет назад техосмотр для большинства автовладельцев перестал быть обязательным, на практике его прохождение становится все более актуальным. Особенно это касается владельцев подержанных автомобилей, получивших предписание от ГИБДД, а также тех, кто хочет избежать проблем при регистрации транспортного средства или оформлении ОСАГО, сообщает портал "Волга-Поиск".Как отмечает портал, нормы техосмотра, принятые еще в 2021 году, теперь стали повседневной реальностью. Одним из основных изменений стал переход на цифровые диагностические карты.Отдельное внимание теперь уделяется фотофиксации всех этапов проверки, пишет "Волга поиск". Сотрудники станций обязаны фотографировать государственный номер автомобиля, его VIN-код, марку, модель и цвет. Снимки автоматически загружаются в единую базу данных с привязкой к координатам местоположения, что существенно затрудняет подделку документов и проведение фиктивных осмотров.При этом, несмотря на технологические нововведения, во многих сервисах процедура техосмотра пока что остается формальной. Поскольку обязательной видеосъемки еще нет, нередко возникают проблемы с технической оснащённостью и организацией. Однако наличие фотоматериалов уже позволяет подтвердить факт прохождения проверки.Кроме того, портал предупредил, что трудности также могут возникнуть у владельцев автомобилей с техническими неисправностями или незаконными изменениями конструкции. Так, неисправности тормозной системы (например, горящий индикатор ABS), дефекты освещения или повреждения лобового стекла могут стать основанием для отказа в выдаче диагностической карты.Также важно учитывать, что теперь диагностическая карта существует исключительно в электронном формате, дополнил "Волга-Поиск". Как отмечает портал, электронный формат карты не только облегчает документооборот, но и снижает риск ее потери или подделки. Все сведения автоматически передаются в базу данных ГИБДД и могут быть проверены в любой момент.Как отмечает портал, обновленные правила техосмотра призваны повысить безопасность дорожного движения и исключить эксплуатацию технически неисправных автомобилей. В условиях цифровизации процедура стала более прозрачной, и избежать ее прохождения становится всё сложнее.

https://1prime.ru/20250424/avto-857003240.html

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авто, осаго, гибдд