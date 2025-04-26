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СМИ: торговый дефицит при Трампе вырос в 1,5 раза
СМИ: торговый дефицит при Трампе вырос в 1,5 раза - 26.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: торговый дефицит при Трампе вырос в 1,5 раза
Дефицит торгового баланса при президенте США Дональде Трампе пока в 1,5 раза превышает среднее значение при его предшественнике Джо Байдене, подсчитало РИА... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T09:35+0300
2025-04-26T09:35+0300
2025-04-26T09:35+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса при президенте США Дональде Трампе пока в 1,5 раза превышает среднее значение при его предшественнике Джо Байдене, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Трамп в начале этого года уже во второй раз занял президентское кресло. И уже отметился рядом ощутимых для мировой экономики решений, в частности, указом о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом предполагалось, что большинство государств будут иметь дело с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер против США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, действуют базовые импортные пошлины в 10%. Крупнейшая экономика мира уже много лет фиксирует торговый дефицит: ее импорт значительно превышает экспорт. Согласно расчетам, в январе дефицит составил 153,3 миллиарда долларов, а в феврале ситуация немного поменялась - до дефицита в 120,6 миллиарда. В годы нахождения у руля Байдена показатель в среднем составлял 93,9 миллиарда долларов со знаком минус. Согласно расчетам РИА Новости, США - не единственное государство среди крупнейших экономик, чей торговый баланс имеет потенциал для корректировки. Так, его сальдо по итогам прошлого года просело почти в половине стран G20. Россия при этом вошла в число государств, сумевших улучшить свои показатели, а наиболее заметную отрицательную динамику в абсолютном выражении показали как раз США.
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мировая экономика, финансы, сша, дональд трамп, джо байден
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ: торговый дефицит при Трампе вырос в 1,5 раза
РИА Новости: дефицит торгового баланса при Трампе в 1,5 раза выше, чем был при Байдене
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса при президенте США Дональде Трампе пока в 1,5 раза превышает среднее значение при его предшественнике Джо Байдене, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Трамп в начале этого года уже во второй раз занял президентское кресло. И уже отметился рядом ощутимых для мировой экономики решений, в частности, указом о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом предполагалось, что большинство государств будут иметь дело с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер против США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, действуют базовые импортные пошлины в 10%.
Крупнейшая экономика мира уже много лет фиксирует торговый дефицит: ее импорт значительно превышает экспорт. Согласно расчетам, в январе дефицит составил 153,3 миллиарда долларов, а в феврале ситуация немного поменялась - до дефицита в 120,6 миллиарда. В годы нахождения у руля Байдена показатель в среднем составлял 93,9 миллиарда долларов со знаком минус.
Согласно расчетам РИА Новости, США - не единственное государство среди крупнейших экономик, чей торговый баланс имеет потенциал для корректировки. Так, его сальдо по итогам прошлого года просело почти в половине стран G20. Россия при этом вошла в число государств, сумевших улучшить свои показатели, а наиболее заметную отрицательную динамику в абсолютном выражении показали как раз США.
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