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Посол МИД Мирошник назвал Зеленского "голым королем" - 26.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250426/zelenskiy-857053633.html
Посол МИД Мирошник назвал Зеленского "голым королем"
Посол МИД Мирошник назвал Зеленского "голым королем" - 26.04.2025, ПРАЙМ
Посол МИД Мирошник назвал Зеленского "голым королем"
Освобождение Курской области сделало из Владимира Зеленского "голого короля" на международной арене, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, хотя... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T20:16+0300
2025-04-26T20:16+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Освобождение Курской области сделало из Владимира Зеленского "голого короля" на международной арене, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, хотя истинное положение дел его режима становится все более очевидным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских войск."Завершение освобождения Курской области делает Зеленского "голым королем" на международных площадках, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, но реальное состояние возможностей его режима и сокращающийся список его спонсоров скрыть сложно", - написал он в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что любые попытки Зеленского "выторговать" что-либо в обмен на Курскую землю теперь утратили смысл, что серьезно ослабило его позиции и сократило количество возможностей для политических маневров.Кроме того, Мирошник добавил, что даже при всей поддержке Запада украинским силам не удалось сохранить контроль над Курской областью, что свидетельствует о неспособности ВСУ эффективно противостоять российским войскам."Колоссальные людские потери понесенные ВСУ в ходе "курской вылазки" невосстановимы и компенсировать их Киеву нечем, а утилизация огромного числа техники на фоне ослабления военно-технической поддержки Запада тоже оставляет серьезную дыру в возможностях режима Зеленского", - заключил Мирошник.
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россия, мид, владимир путин, украина, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МИД, Владимир Путин, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
20:16 26.04.2025
 
Посол МИД Мирошник назвал Зеленского "голым королем"

Посол Мирошник: освобождение Курской области создало "дыру в возможностях" Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Освобождение Курской области сделало из Владимира Зеленского "голого короля" на международной арене, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, хотя истинное положение дел его режима становится все более очевидным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских войск.
"Завершение освобождения Курской области делает Зеленского "голым королем" на международных площадках, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, но реальное состояние возможностей его режима и сокращающийся список его спонсоров скрыть сложно", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что любые попытки Зеленского "выторговать" что-либо в обмен на Курскую землю теперь утратили смысл, что серьезно ослабило его позиции и сократило количество возможностей для политических маневров.
Кроме того, Мирошник добавил, что даже при всей поддержке Запада украинским силам не удалось сохранить контроль над Курской областью, что свидетельствует о неспособности ВСУ эффективно противостоять российским войскам.
"Колоссальные людские потери понесенные ВСУ в ходе "курской вылазки" невосстановимы и компенсировать их Киеву нечем, а утилизация огромного числа техники на фоне ослабления военно-технической поддержки Запада тоже оставляет серьезную дыру в возможностях режима Зеленского", - заключил Мирошник.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского
17:08
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМИДВладимир ПутинУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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