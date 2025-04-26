https://1prime.ru/20250426/zelenskiy-857053995.html

Запад раскрыл неудобные для Зеленского подробности о Курской области

Запад раскрыл неудобные для Зеленского подробности о Курской области - 26.04.2025, ПРАЙМ

Запад раскрыл неудобные для Зеленского подробности о Курской области

Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области. | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T21:43+0300

2025-04-26T21:43+0300

2025-04-26T21:43+0300

спецоперация на украине

всу

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области."80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию", — констатировал он.Журналист подчеркнул, что проплаченные западные СМИ умалчивают умалчивают о провале киевского режима в этом регионе.В субботу президент Владимир Путин получил доклад от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Путин поздравил военных с успешным завершением операции и отметил, что этот успех приближает свержение неонацистского режима в Киеве. По его словам, украинские войска понесли серьёзные потери, включая лучшие подразделения, оснащенные западным вооружением.Герасимов уточнил, что российские войска полностью очистили регион от украинских формирований, взяв под контроль последний населённый пункт — село Горналь. Потери противника составили около 76 тысяч убитых и раненых.

https://1prime.ru/20250426/zelenskiy-857053633.html

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всу, украина, владимир зеленский