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Запад раскрыл неудобные для Зеленского подробности о Курской области - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Запад раскрыл неудобные для Зеленского подробности о Курской области
Запад раскрыл неудобные для Зеленского подробности о Курской области - 26.04.2025, ПРАЙМ
Запад раскрыл неудобные для Зеленского подробности о Курской области
Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области. | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T21:43+0300
2025-04-26T21:43+0300
спецоперация на украине
всу
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области."80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию", — констатировал он.Журналист подчеркнул, что проплаченные западные СМИ умалчивают умалчивают о провале киевского режима в этом регионе.В субботу президент Владимир Путин получил доклад от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Путин поздравил военных с успешным завершением операции и отметил, что этот успех приближает свержение неонацистского режима в Киеве. По его словам, украинские войска понесли серьёзные потери, включая лучшие подразделения, оснащенные западным вооружением.Герасимов уточнил, что российские войска полностью очистили регион от украинских формирований, взяв под контроль последний населённый пункт — село Горналь. Потери противника составили около 76 тысяч убитых и раненых.
https://1prime.ru/20250426/zelenskiy-857053633.html
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всу, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
21:43 26.04.2025
 
Запад раскрыл неудобные для Зеленского подробности о Курской области

Журналист Боуз: диктатор Зеленский погубил 80 тысяч солдат, отправив их в Курскую область

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области.
"80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию", — констатировал он.
Журналист подчеркнул, что проплаченные западные СМИ умалчивают умалчивают о провале киевского режима в этом регионе.
В субботу президент Владимир Путин получил доклад от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Путин поздравил военных с успешным завершением операции и отметил, что этот успех приближает свержение неонацистского режима в Киеве. По его словам, украинские войска понесли серьёзные потери, включая лучшие подразделения, оснащенные западным вооружением.
Герасимов уточнил, что российские войска полностью очистили регион от украинских формирований, взяв под контроль последний населённый пункт — село Горналь. Потери противника составили около 76 тысяч убитых и раненых.
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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