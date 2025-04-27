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Россияне стали чаще интересоваться прокатом премиальных авто - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще интересоваться прокатом премиальных авто
Россияне стали чаще интересоваться прокатом премиальных авто - 27.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще интересоваться прокатом премиальных авто
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по интересу пользователей платформы к аренде премиальных автомобилей в России в первом квартале 2025 года... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T12:00+0300
2025-04-27T12:00+0300
эксклюзив
rolls-royce
audi
bmw x5
россия
авто
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по интересу пользователей платформы к аренде премиальных автомобилей в России в первом квартале 2025 года. Оказалось, что больше всего посетители платформы интересовались автомобилями марки Rolls-Royce, а моделью – Audi A7.В пятерку премиум-брендов, которыми чаще всего интересовались пользователи платформы, вошли Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. При этом предложения об аренде автомобилей BMW в этом году привлекли в 2,2 раза больше внимания, чем в первом квартале прошлого.Среди моделей самым популярным стал пятидверный фастбэк класса Gran Turismo Audi A7. В тройке также оказались две модели Mercedes-Benz: стильное купе CLS и купе-кроссовер GLE Coupe. Четвертое место рейтинга занял легендарный британский Rolls-Royce Phantom, а пятое – авто представительского класса BMW 3 серии.Фастбэк Audi A7 стал еще и лидером по динамике интереса – в этом году им интересовались в 10 раз чаще, чем в первом квартале 2024 года. Чуть меньше – в 9 раз – вырос интерес к аренде Mercedes-Benz GLE Coupe."Мы видим, что интерес к аренде “премиума” по сравнению с первым кварталом 2024 года вырос на 27,2%. Во многом это обусловлено тем, что услуга становится более доступной благодаря развитию цифровых сервисов, которые делают ее безопаснее. Кроме того, возможность арендовать премиальный автомобиль открывает возможности для решения широкого спектра задач: длительный тест-драйв автомобиля более высокого класса перед покупкой, использование его для особых мероприятий, а также чтобы просто насладиться комфортом премиального транспорта в путешествиях. Найти подходящий вариант можно, например, на Авито Авто, где в режиме онлайн есть возможность забронировать автомобиль, внеся предоплату. Отсутствие необходимости изучать предложения арендных компаний на разных ресурсах существенно ускоряет процесс и делает аренду более удобной", – прокомментировал Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.
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эксклюзив, rolls-royce, audi, bmw x5, россия, авто
Эксклюзив, Rolls-Royce, Audi, BMW X5, РОССИЯ, Авто
12:00 27.04.2025
 
Россияне стали чаще интересоваться прокатом премиальных авто

Авито Авто: чаще всего россияне интересовались арендой Rolls-Royce

© AFP / Frederick J. BrownАвтомобиль Rolls-Royce Phantom EWB
Автомобиль Rolls-Royce Phantom EWB - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© AFP / Frederick J. Brown
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по интересу пользователей платформы к аренде премиальных автомобилей в России в первом квартале 2025 года. Оказалось, что больше всего посетители платформы интересовались автомобилями марки Rolls-Royce, а моделью – Audi A7.
В пятерку премиум-брендов, которыми чаще всего интересовались пользователи платформы, вошли Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. При этом предложения об аренде автомобилей BMW в этом году привлекли в 2,2 раза больше внимания, чем в первом квартале прошлого.
Среди моделей самым популярным стал пятидверный фастбэк класса Gran Turismo Audi A7. В тройке также оказались две модели Mercedes-Benz: стильное купе CLS и купе-кроссовер GLE Coupe. Четвертое место рейтинга занял легендарный британский Rolls-Royce Phantom, а пятое – авто представительского класса BMW 3 серии.
Фастбэк Audi A7 стал еще и лидером по динамике интереса – в этом году им интересовались в 10 раз чаще, чем в первом квартале 2024 года. Чуть меньше – в 9 раз – вырос интерес к аренде Mercedes-Benz GLE Coupe.
"Мы видим, что интерес к аренде “премиума” по сравнению с первым кварталом 2024 года вырос на 27,2%. Во многом это обусловлено тем, что услуга становится более доступной благодаря развитию цифровых сервисов, которые делают ее безопаснее. Кроме того, возможность арендовать премиальный автомобиль открывает возможности для решения широкого спектра задач: длительный тест-драйв автомобиля более высокого класса перед покупкой, использование его для особых мероприятий, а также чтобы просто насладиться комфортом премиального транспорта в путешествиях. Найти подходящий вариант можно, например, на Авито Авто, где в режиме онлайн есть возможность забронировать автомобиль, внеся предоплату. Отсутствие необходимости изучать предложения арендных компаний на разных ресурсах существенно ускоряет процесс и делает аренду более удобной", – прокомментировал Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.
Топ-10 автомобилей для аренды по интересу пользователей платформы, I кв. 20

Марка

Модель

Audi

A7

Mercedes-Benz

CLS-класс

Mercedes-Benz

GLE-класс Coupe

Rolls-Royce

Phantom

BMW

3 серия

Lincoln

Town Car

Mercedes-Benz

Sprinter Classic

Mercedes-Benz

AMG GT

BMW

4 серия

Jaguar

XJ

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