https://1prime.ru/20250427/avto-857040406.html

Россияне стали чаще интересоваться прокатом премиальных авто

Россияне стали чаще интересоваться прокатом премиальных авто - 27.04.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще интересоваться прокатом премиальных авто

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по интересу пользователей платформы к аренде премиальных автомобилей в России в первом квартале 2025 года... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T12:00+0300

2025-04-27T12:00+0300

2025-04-27T12:00+0300

эксклюзив

rolls-royce

audi

bmw x5

россия

авто

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по интересу пользователей платформы к аренде премиальных автомобилей в России в первом квартале 2025 года. Оказалось, что больше всего посетители платформы интересовались автомобилями марки Rolls-Royce, а моделью – Audi A7.В пятерку премиум-брендов, которыми чаще всего интересовались пользователи платформы, вошли Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. При этом предложения об аренде автомобилей BMW в этом году привлекли в 2,2 раза больше внимания, чем в первом квартале прошлого.Среди моделей самым популярным стал пятидверный фастбэк класса Gran Turismo Audi A7. В тройке также оказались две модели Mercedes-Benz: стильное купе CLS и купе-кроссовер GLE Coupe. Четвертое место рейтинга занял легендарный британский Rolls-Royce Phantom, а пятое – авто представительского класса BMW 3 серии.Фастбэк Audi A7 стал еще и лидером по динамике интереса – в этом году им интересовались в 10 раз чаще, чем в первом квартале 2024 года. Чуть меньше – в 9 раз – вырос интерес к аренде Mercedes-Benz GLE Coupe."Мы видим, что интерес к аренде “премиума” по сравнению с первым кварталом 2024 года вырос на 27,2%. Во многом это обусловлено тем, что услуга становится более доступной благодаря развитию цифровых сервисов, которые делают ее безопаснее. Кроме того, возможность арендовать премиальный автомобиль открывает возможности для решения широкого спектра задач: длительный тест-драйв автомобиля более высокого класса перед покупкой, использование его для особых мероприятий, а также чтобы просто насладиться комфортом премиального транспорта в путешествиях. Найти подходящий вариант можно, например, на Авито Авто, где в режиме онлайн есть возможность забронировать автомобиль, внеся предоплату. Отсутствие необходимости изучать предложения арендных компаний на разных ресурсах существенно ускоряет процесс и делает аренду более удобной", – прокомментировал Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.

https://1prime.ru/20250424/avto-857003240.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, rolls-royce, audi, bmw x5, россия, авто