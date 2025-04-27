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Предсерийный образец электромобиля "Атом" совершил первую поездку по Москве

Предсерийный образец электромобиля "Атом" совершил первую поездку по Москве - 27.04.2025, ПРАЙМ

Предсерийный образец электромобиля "Атом" совершил первую поездку по Москве

Предсерийный образец отечественного электромобиля "Атом" совершил свою первую поездку по улицам Москвы вне тестовых испытаний, передает корреспондент РИА... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T14:15+0300

2025-04-27T14:15+0300

2025-04-27T14:15+0300

бизнес

россия

авто

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Предсерийный образец отечественного электромобиля "Атом" совершил свою первую поездку по улицам Москвы вне тестовых испытаний, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль проехал по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыл к музею "Атом" на ВДНХ. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала о том, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.﻿ Старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на середину 2025 года на заводе "Москвич".

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бизнес, россия, авто