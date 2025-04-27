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Германия не выйдет из конвенций о запрете противопехотных мин - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Германия не выйдет из конвенций о запрете противопехотных мин
Германия не выйдет из конвенций о запрете противопехотных мин - 27.04.2025, ПРАЙМ
Германия не выйдет из конвенций о запрете противопехотных мин
Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов, заявил в интервью телеканалу | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T21:55+0300
2025-04-27T21:56+0300
германия
оружие
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов, заявил в интервью телеканалу ARD министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Каждая страна должна решить это сама. У нас явно нет такого намерения ни в том, ни в другом случае: ни с минами, ни с осколочными боеприпасами. Мы занимаем очень чёткую позицию по этому вопросу", - сказал Писториус. Ранее министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. Отдельной конвенции по запрету осколочных боеприпасов нет: вероятно, Писториус имел в виду или Конвенция о "негуманном" оружии 1981 года или Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года.
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германия, оружие
ГЕРМАНИЯ, оружие
21:55 27.04.2025 (обновлено: 21:56 27.04.2025)
 
Германия не выйдет из конвенций о запрете противопехотных мин

ФРГ не выйдет из конвенций о запрете противопехотных мин и осколочных боеприпасов

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов, заявил в интервью телеканалу ARD министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Каждая страна должна решить это сама. У нас явно нет такого намерения ни в том, ни в другом случае: ни с минами, ни с осколочными боеприпасами. Мы занимаем очень чёткую позицию по этому вопросу", - сказал Писториус.
Ранее министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Польша собирается выйти из Оттавской конвенции о противопехотных минах
7 марта, 16:33
Отдельной конвенции по запрету осколочных боеприпасов нет: вероятно, Писториус имел в виду или Конвенция о "негуманном" оружии 1981 года или Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года.
 
ГЕРМАНИЯоружие
 
 
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