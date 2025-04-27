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Китай вышел на первое место в мире по масштабу ядерной энергетики
Китай вышел на первое место в мире по масштабу ядерной энергетики - 27.04.2025, ПРАЙМ
Китай вышел на первое место в мире по масштабу ядерной энергетики
Китай впервые вышел на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Китайской ассоциации ядерной... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T07:04+0300
2025-04-27T07:04+0300
2025-04-27T07:04+0300
энергетика
нефть
экономика
китай
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ПЕКИН, 27 апр – ПРАЙМ. Китай впервые вышел на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Китайской ассоциации ядерной энергетики.
"На данный момент в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По общему масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире", - говорится в докладе "Отчет о развитии ядерной энергетики Китая - 2025".
Отмечается, что в настоящее время в Китае ведется строительство 28 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 33,65 миллиона киловатт, и по установленной мощности строящихся энергоблоков Китай лидирует в мире уже 18 лет подряд.
"В Китае в коммерческой эксплуатации находятся 58 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 60,96 миллиона киловатт. Кроме того, производство атомной энергии в нашей стране продолжает расти", - добавили авторы доклада.
Подчеркивается, что в 2024 году совокупная выработка электроэнергии на действующих атомных энергоблоках Китая достигла 444,7 миллиарда киловатт-часов, что составляет 4,72% от выработки всей электроэнергии в стране, по этому показателю Китай занимает второе место в мире.
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нефть, китай
Энергетика, Нефть, Экономика, КИТАЙ
Китай вышел на первое место в мире по масштабу ядерной энергетики
Китай впервые вышел на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики
ПЕКИН, 27 апр – ПРАЙМ. Китай впервые вышел на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Китайской ассоциации ядерной энергетики.
"На данный момент в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По общему масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире", - говорится в докладе "Отчет о развитии ядерной энергетики Китая - 2025".
Отмечается, что в настоящее время в Китае ведется строительство 28 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 33,65 миллиона киловатт, и по установленной мощности строящихся энергоблоков Китай лидирует в мире уже 18 лет подряд.
"В Китае в коммерческой эксплуатации находятся 58 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 60,96 миллиона киловатт. Кроме того, производство атомной энергии в нашей стране продолжает расти", - добавили авторы доклада.
Подчеркивается, что в 2024 году совокупная выработка электроэнергии на действующих атомных энергоблоках Китая достигла 444,7 миллиарда киловатт-часов, что составляет 4,72% от выработки всей электроэнергии в стране, по этому показателю Китай занимает второе место в мире.