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Косихина предложила дать россиянам право снимать запрет на выезд из России - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Косихина предложила дать россиянам право снимать запрет на выезд из России
Косихина предложила дать россиянам право снимать запрет на выезд из России - 27.04.2025, ПРАЙМ
Косихина предложила дать россиянам право снимать запрет на выезд из России
Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать россиянам право моментально снимать запрет на выезд из РФ в случае оплате ими... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T07:22+0300
2025-04-27T07:22+0300
россия
бизнес
экономика
москва
рф
фссп
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать россиянам право моментально снимать запрет на выезд из РФ в случае оплате ими задолженности в ходе пересечения границы. "Нам необходимо сосредоточиться на создании механизма оперативной и моментальной оплаты долга непосредственно в аэропортах и на вокзалах. Банки и судебные приставы должны иметь возможность подтверждать факт оплаты в течение 15-30 минут, предоставляя человеку право уехать за границу без долгов. Считаю необходимым инициировать общественное и экспертные обсуждения по данному вопросу, а также обратиться с соответствующим обращением в ФССП", - сказала Косихина. Сенатор напомнила, что выезд за границу могут ограничить при наличии задолженности в размере более 30 тысяч рублей, а также при неоплате задолженности более 10 тысяч рублей в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения. "Кроме того, хочу отметить, что наличие штрафов и их статус можно оперативно отслеживать через специальные электронные сервисы и у человека есть достаточно времени до поездки, чтобы погасить все необходимые долги", - напомнила парламентарий.
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россия, бизнес, москва, рф, фссп
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, МОСКВА, РФ, ФССП
07:22 27.04.2025
 
Косихина предложила дать россиянам право снимать запрет на выезд из России

Косихина предложила дать россиянам право моментально снимать запрет на выезд из России

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать россиянам право моментально снимать запрет на выезд из РФ в случае оплате ими задолженности в ходе пересечения границы.
"Нам необходимо сосредоточиться на создании механизма оперативной и моментальной оплаты долга непосредственно в аэропортах и на вокзалах. Банки и судебные приставы должны иметь возможность подтверждать факт оплаты в течение 15-30 минут, предоставляя человеку право уехать за границу без долгов. Считаю необходимым инициировать общественное и экспертные обсуждения по данному вопросу, а также обратиться с соответствующим обращением в ФССП", - сказала Косихина.
Сенатор напомнила, что выезд за границу могут ограничить при наличии задолженности в размере более 30 тысяч рублей, а также при неоплате задолженности более 10 тысяч рублей в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения.
"Кроме того, хочу отметить, что наличие штрафов и их статус можно оперативно отслеживать через специальные электронные сервисы и у человека есть достаточно времени до поездки, чтобы погасить все необходимые долги", - напомнила парламентарий.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМОСКВАРФФССП
 
 
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