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Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине
Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены,... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T18:12+0300
2025-04-27T18:12+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к РФ остановить удары по Украине. "В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена и европейских стран", - сказал он в интервью телеканалу CBS. "Президент России Владимир Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", - подчеркнул министр. Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим. Трамп позднее заявил, что недоволен ударами РФ по Украине, призвал их остановить и попросил власти России о заключении мирной сделки.
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украина, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
18:12 27.04.2025
 
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине

Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа к России остановить удары по Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к РФ остановить удары по Украине.
"В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена и европейских стран", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
"Президент России Владимир Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", - подчеркнул министр.
#Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Вчера, 08:13
Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим.
Трамп позднее заявил, что недоволен ударами РФ по Украине, призвал их остановить и попросил власти России о заключении мирной сделки.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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