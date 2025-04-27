https://1prime.ru/20250427/lavrov-857066343.html

Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине

Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ

Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине

Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены,... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T18:12+0300

2025-04-27T18:12+0300

2025-04-27T18:12+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к РФ остановить удары по Украине. "В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена и европейских стран", - сказал он в интервью телеканалу CBS. "Президент России Владимир Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", - подчеркнул министр. Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим. Трамп позднее заявил, что недоволен ударами РФ по Украине, призвал их остановить и попросил власти России о заключении мирной сделки.

https://1prime.ru/20250426/lavrov-857043560.html

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украина, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров