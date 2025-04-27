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Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя
Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя - 27.04.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя
Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T22:54+0300
2025-04-27T22:54+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона сосредоточена на деле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, ожидает ли он, что Вашингтон и Москва продолжат диалог и после того, как "потенциальные мирные переговоры" по Украине "провалятся". "Вы предвосхищаете итоги продолжающегося процесса, говоря о том, что переговоры потерпят крах. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах", - сказал в ответ глава МИД РФ.
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украина, россия, сша, сергей лавров, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, МИД РФ
22:54 27.04.2025
 
Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя

Лавров указал ведущей из США, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона сосредоточена на деле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, ожидает ли он, что Вашингтон и Москва продолжат диалог и после того, как "потенциальные мирные переговоры" по Украине "провалятся".
"Вы предвосхищаете итоги продолжающегося процесса, говоря о том, что переговоры потерпят крах. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах", - сказал в ответ глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
18:38
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСШАСергей ЛавровМИД РФ
 
 
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