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Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя
Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя - 27.04.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя
Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T22:54+0300
2025-04-27T22:54+0300
2025-04-27T22:54+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона сосредоточена на деле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, ожидает ли он, что Вашингтон и Москва продолжат диалог и после того, как "потенциальные мирные переговоры" по Украине "провалятся". "Вы предвосхищаете итоги продолжающегося процесса, говоря о том, что переговоры потерпят крах. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах", - сказал в ответ глава МИД РФ.
https://1prime.ru/20250427/lavrov-857066744.html
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя
Лавров указал ведущей из США, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона сосредоточена на деле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, ожидает ли он, что Вашингтон и Москва продолжат диалог и после того, как "потенциальные мирные переговоры" по Украине "провалятся".
"Вы предвосхищаете итоги продолжающегося процесса, говоря о том, что переговоры потерпят крах. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах", - сказал в ответ глава МИД РФ.
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа