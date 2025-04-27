https://1prime.ru/20250427/lavrov-857068247.html

Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя

Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя - 27.04.2025, ПРАЙМ

Лавров заявил, что говорить о провале переговоров по Украине сейчас нельзя

Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T22:54+0300

2025-04-27T22:54+0300

2025-04-27T22:54+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона сосредоточена на деле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, ожидает ли он, что Вашингтон и Москва продолжат диалог и после того, как "потенциальные мирные переговоры" по Украине "провалятся". "Вы предвосхищаете итоги продолжающегося процесса, говоря о том, что переговоры потерпят крах. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах", - сказал в ответ глава МИД РФ.

https://1prime.ru/20250427/lavrov-857066744.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, мид рф