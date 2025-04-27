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Пока рано говорить о каких-то условиях сделки по Украине, заявили в Кремле - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Пока рано говорить о каких-то условиях сделки по Украине, заявили в Кремле
Пока рано говорить о каких-то условиях сделки по Украине, заявили в Кремле - 27.04.2025, ПРАЙМ
Пока рано говорить о каких-то условиях сделки по Украине, заявили в Кремле
Говорить предварительно о каких-либо условиях сделки по украинскому урегулированию в настоящий момент пока рано, заявил пресс-секретарь президента России... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T14:10+0300
2025-04-27T14:10+0300
спецоперация на украине
украина
россия
дмитрий песков
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Говорить предварительно о каких-либо условиях сделки по украинскому урегулированию в настоящий момент пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Говорить об условиях сделки по Украине между РФ и США пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину", - говорится в сообщении, опубликованном на видеоплатформе "Смотрим". Как отметил представитель Кремля, работа по урегулированию идет. Так он прокомментировал заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что Крымский полуостров останется в составе России в рамках сделки, и что Владимир Зеленский это обстоятельство понимает.
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украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
14:10 27.04.2025
 
Пока рано говорить о каких-то условиях сделки по Украине, заявили в Кремле

Песков: сейчас еще рано говорить о каких-либо условиях сделки по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Говорить предварительно о каких-либо условиях сделки по украинскому урегулированию в настоящий момент пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Говорить об условиях сделки по Украине между РФ и США пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину", - говорится в сообщении, опубликованном на видеоплатформе "Смотрим".
Как отметил представитель Кремля, работа по урегулированию идет. Так он прокомментировал заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что Крымский полуостров останется в составе России в рамках сделки, и что Владимир Зеленский это обстоятельство понимает.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Трамп заявил, что участники переговоров по Украине "близки к сделке"
25 апреля, 17:19
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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